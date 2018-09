Handball-Landesliga : „Hölle Horst“ wartet auf TSV Altenholz II

In der Handball-SH-Liga muss der TSV Altenholz in die „Hölle Horst“.

von fas

21. September 2018, 13:32 Uhr

Altenholz | Bereits heute Abend muss der TSV Altenholz II in der Handball-SH-Liga in die „Hölle Horst“, wo der Gegner ab 20.30 Uhr HSG Horst/Kiebitzreihe heißt. Für mindestens eine der beiden Mannschaften wird es eine Saisonpremiere geben, denn beide starten ohne Punkte in das Spiel. „Horst hat noch etwas mehr Druck als wir, die Halle wird voll und laut sein. Darauf freuen wir uns“, sagt Altenholz’ Trainer Sebastian Offt, mahnt aber seine Spieler, bei der Kulisse einen kühlen Kopf zu bewahren. „Die individuelle Klasse bei den Gegnern ist enorm. Wir müssen in der Abwehr den Druck hoch halten und die Gegner früh annehmen.“ Vermissen werden die „Wölfe“ Rückraumspieler Christoph Reinert, der auch bei den kommenden Spielen kürzer treten wird.