Reiten : Hochklassiger Reitsport in Waabs

Waabs | Seinen 65. Geburtstag feiert der Reitverein Waabs-Langholz von Freitag bis Sonntag mit der 66. Pferdeleistungsschau in Waabs/Flintholm in Folge. Mit einem 70-köpfigen Aufgebot an Verantwortlichen und Helfern bittet der Reitverein unter der Leitung der 1. Vorsitzende, Friederike Gräfin zu Lynar-Lassen zum traditionsreichen Sommerturnier. „Das Programm mit 31 Prüfungen und 35 Wertungen über die drei Tage ist wieder üppig. Stehen am Freitag noch die jungen Pferde im Mittelpunkt des Geschehens, überzeugt das Wochenende mit einer Mischung aus Jung und Erfahren“, freut sich Lynar-Lassenauf dieses Reiterfest.

Premiere feiert der RV Waabs-Langholz, der im Rahmen der Holsteiner Masters Reitsportförderung als einer der acht Gewinner mit großzügigen Preisen bedacht wurde. „So viele tolle Preise hatten wir gar nicht erwartet“, staunt die Vorsitzende über das nachhaltige Reitsport-Engagement der Holsteiner Masters. Bei 1100 Nennungen und 850 Pferden in 35 Prüfungen gehen 450 Reiter aus 93 Vereinen auf dem Turnierplatz an den Start. Der Reitverein bietet den Zuschauern sowie Teilnehmern erneut ein ausgiebiges Pferdesport-Event mit den sportlichen Höhepunkten am Sonnabend, der 5. Qualifikation zur Champ-Mannschafts-Trophy sowie am Sonntag mit den Prüfungen der Kl. M** sowohl in der Dressur, wie auch im Springen mit Siegerrunde.

Höhepunkt am Freitag ab 15 Uhr ist auf dem Springplatz die Stilspringprüfung Kl. A**. Am Sonnabend ab 14 Uhr kommt es zur 5. Qualifikation der 9. Champ-Mannschafts-Trophy in der Kl. A** mit 17 Teams, ehe ab 17.15 Uhr die spannende Punkte-Springprüfung Kl. M* mit 27 Nennungen gestartet wird. Gespickt mit hochklassigem Reitsport ist schließlich der Sonntag mit dem Höhepunkt im Dressurgeviert ab 17 Uhr, der Dressurprüfung Kl. M** mit Klassereitern unter den 16 Nennungen. Spannend geht es zeitgleich auf dem Springplatz mit erstklassigen Reitern und Pferden zu, wenn ab 14 Uhr zunächst der so beliebte, von zahlreichen Zuschauern begleitete Führzügelwettbewerb vorgestellt wird. Ab 15 Uhr geht es in die Springprüfung Kl. M*, ehe um 16.15 Uhr der „Große Preis von Waabs“ mit der Springprüfung Kl. M** mit Siegerrunde der Abschluss der dreitägigen Veranstaltung eingeleitet wird. Hier gehen namhafte Amazonen und Reiter an den Start, wie Sabine Bremer und Jannik Bremer (RuFV Gettorf-E’förde-Dän. Wohld), Ragna und Christian Thiesen, Andreas Tober (alle RC Damp) oder Janet Maas (TG nach Maas).

Zeiteinteilung

Dressurplatz:

Freitag:

10.00 - Reitpferdeprüfung

13.00 – Dressurpferdeprüfung Kl. A

16.30 - Dressurpferdeprüfung Kl. L

Sonnabend:

07.00 - Dressurreiterprüfung Kl. A

09.00 - Dressurprüfung Kl. A*

11.00 - Dressurreiterprüfung Kl. L

15.00 - Dressurprüfung Kl. L* - Trense

Sonntag:

07.00 - Dressurwettbewerb

09.30 - Dressurprüfung Kl. L, Kandare

12.30 - Dressurprüfung Kl. M*

15.30 – Reiterwettbewerb – ohne Galopp

16.00 - Reiterwettbewerb Jg. 2007-2010

16.20 - Reiterwettbewerb Jg. 2006

16.40 - Reiterwettbewerb Jg. 2000-2005

17.00 - Dressurprüfung Kl. M**



Springplatz:

Freitag:

11.00 - Springpferdeprüfung Kl. A*, 4+5-jährig

12.00 - Springpferdeprüfung Kl. A**, 5+6-jährig

13.00 - Springpferdeprüfung Kl. L

14.00 - Springpferdeprüfung Kl. M

15.00 - Stilspringprüfung Kl. A**

Sonnabend:

09.00 - Stilspringprüfung Kl. A*, 0 Rlp

10.15 - Stilspringprüfung Kl. A*, ab 2 Rlp

11.30 - Springprüfung Kl. A*, 0 Rlp

12.45 - Springprüfung Kl. A*, ab 2 Rlp

14.00 - Mannschaftsspringen Kl. A**, 5. Quali

9. Champ-Mannschafts-Trophy

Meldeschluss bis 11.30 Uhr

16.00 - Springprüfung Kl. L

17.15 - Punktespringprüfung Kl. M*, LK 3+4

Sonntag:

08.00 - Stilspringprüfung Kl. L

09.30 - Stilspringwettbewerb, LK 0+6

11.00 – Hunter-Klasse 85er

12.00 - Hunter-Klasse 95er

13.15 - Springprüfung Kl. L, LK 4+5

14.30 - Führzügelwettbewerb

15.00 - Springprüfung Kl. M*, LK 1-3

16.15 - Springprüfung Kl. M** mit Siegerrunde