3. Handball-Liga : HG OKT will das eigene Spiel optimieren

Das Schräbler-Team ist beim SV GW Schwerin gefordert und will dem Gegner keine Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt liefern.

24. März 2018, 06:00 Uhr

Der große Kracher in der 3. Handball-Liga der Frauen steigt heute um 18 Uhr zwischen dem SV Henstedt-Ulzburg und dem TSV Nord Harrislee. Punktgleich liegen die beiden Teams auf den Plätzen eins und zwei – und wollen sich bestmöglich für die Saison-Zielgerade und das Ringen um den Titel in Position bringen. „Das ist schon ein richtiges Spitzenspiel, bei dem ich hingucke und wissen will, wie es ausgeht“, betont auch Sebastian Schräbler.

Der Coach der HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen tippt auf einen Henstedt-Ulzburger Heimsieg, liegt mit seinem Team tabellarisch fernab jeder Hektik. Ein Platz in der oberen Hälfte des Klassements ist OKT gewiss, aber aus dem Titelkampf verabschiedete sich das Schräbler-Ensemble zuletzt durch zwei Niederlagen in Serie. Das gesicherte Mittelfeld ist das neue Zuhause der HG, die morgen um 16 Uhr bei Grün-Weiß Schwerin ran muss.

Die Ostdeutschen müssen als Tabellenachter (13:23 Punkte) noch ein paar Zähler für den Klassenerhalt sammeln, haben derzeit nur drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze. OKT (23:13) hat ebenfalls noch einen Auftrag zu erfüllen. „Ziel ist es, das eigene Spiel zu perfektionieren“, betont Schräbler. Dürfen sich die Schweriner Zuschauer also auf Feinkost-Handball, Kempa-Tricks und Dreher freuen? „So bitte nicht“, wehrt Schräbler ab und erklärt, was er erwartet: „Ich möchte, dass die zweite und dritte Welle sicher gespielt werden und unsere Konzepte greifen. Wir wollen richtig Druck machen, da will ich auch mal zehn Gegenstoßtore sehen.“ Noch beim 20:21 gegen Henstedt-Ulzburg sei das Ziel eher gewesen, wegen der nur drei fitten Rückraumspielerinnen das Tempo zu verschleppen. Um dem Trio nun die nötige Entlastung zu geben, werde er auch im Angriff experimentieren. „Da wir mit drei Kreisläuferinnen sehr gut besetzt sind, werden wir immer wieder auch mit zweien gleichzeitig spielen“, sagt Schräbler. Den Schwerinerinnen und ihrem Trainer gönne er zwar den Klassenerhalt. „Die Punkte dafür können sie aber noch nach unserem Spiel sammeln.“