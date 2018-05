Handball-Kreisoberliga : HG OKT vor Herzschlagfinale um den Aufstieg

Am Sonnabend ab 16 Uhr geht es in drei Spielen um den zweiten Platz. Die HG trifft im direkten Duell zweier Aufstiegsanwärter auf Weddingstedt II und muss gewinnen.

von Stefan Gerken

04. Mai 2018, 06:00 Uhr

Owschlag | Während in vielen Ligen am letzten Spieltag jegliche Spannung raus ist, kommt es in der Handball-Kreisoberliga Nord+Nordsee zu einem echten Showdown um den Aufstieg in die Landesliga. Gleich vier Teams haben noch Chancen, darunter die HG OKT, die morgen (16 Uhr) beim weiteren Aufstiegsanwärter, der HSG Weddingstedt II, antreten muss. Auch IF Stern Flensburg (gegen Lindewitt) und der TSV Glücksburg (gegen Meister EMTV) wollen morgen um kurz nach 17 Uhr den Aufstieg bejubeln.

„Wir fahren natürlich nach Heide, um dort zu gewinnen! Ich gehe davon aus, dass der EMTV alles geben wird“, sagt OKT-Trainer Ralph Jürgensen. Er glaubt, dass auch die Eckernförder an zwei Derbys in der kommenden Landesligaspielzeit interessiert sind und in Glücksburg Schützenhilfe leisten. Den Ausgang der Partie in Flensburg sieht Jürgensen dagegen gelassen, da sein Team den direkten Vergleich gewonnen hat. Alles rechnen hilft aber nichts, wenn die HG nicht gewinnt. „Wie das 23:25 im Hinspiel schon zeigte, treffen wir auf ein gutes, weil auch junges Team“, so Jürgensen. Neben einer sattelfesten Abwehr gehe es darum, im Angriff wieder gefährlicher aus der Fernwurfzone zu werden und den Gegner auch mal raus locken zu können. „Letztendlich wird die Mannschaft gewinnen, die die Nervosität als erstes abstreifen kann und auch heißer ist“, sagt Jürgensen. Und das muss in seinen Augen natürlich sein Team sein.