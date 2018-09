3. Handball-Liga : HG OKT macht Fehlstart mit Derbypleite gegen Jörl-Viöl perfekt

Die Mannschaft von Sebastian Schräbler kassiert eine 18:31-Niederlage, war beim 13:17 aber kurzzeitig wieder auf Tuchfühlung. „Dann sind wir ins offene Messer gelaufen“, so Schräbler.

23. September 2018, 12:01 Uhr

„Das war eine Demontage.“ Diese Aussage von Torsten Johannsen, Co-Trainer der HSG Jörl-Doppeleiche Viöl, beschrieb den 31:18 (15:9)-Erfolg seiner Mannschaft im Landesderby der 3. Handball-Liga Nord der Frauen gegen die HG OKT zutreffend. „Wir haben noch an allen Ecken und Enden zu tun. Wir sind Jörl nach dem 13:17 ins offene Messer gelaufen“, sagt dagegen OKT-Coach Sebastian Schräbler.

Dabei hatte es zunächst gut für die Gäste begonnen. Femke Lobstaedt parierte zwei Würfe von Elisa Schütz, was Imke Seidel und Tina Genz zur 2:0-Führung nutzten. Doch danach war kein Kraut gegen den HSG-Rückraum gewachsen. Mit einem Hattrick zum 3:2 läutete Schütz die OKT-Pleite ein. Das Schräbler-Team lief nun nur noch einem Rückstand hinterher. In den folgenden 16 Minuten gab es nur einen weiteren Torerfolg durch Seidel. So lagen die Gäste deutlich mit 3:9 zurück. Dieser Abstand hatte bis zum 9:15 zur Pause Bestand.

Als beide Teams wieder auf dem Feld standen, wurde die zweite Hälfte wegen technischer Probleme am Zeitnehmertisch etwas später angepfiffen. Dies schien dem Schräbler-Team in die Karten zu spielen, denn binnen fünf Minuten verkürzten die Gäste auf 13:17. Doch danach lief bei OKT nichts mehr. Elisa Schütz wurden im Rückraum zu viele Freiheiten gewährt. So wuchs der Rückstand wieder auf sechs Tore an. Als die Gäste eine offensivere Deckung für die Shooterin auf der halblinken Position wählten, riss die ehemalige OKT-Spielerin Raphaela Steffek das Geschehen im HSG-Rückraum an sich. Zuvor noch in der Deckung gut aufgehoben, konnte sie nun ihre Schnelligkeit ausspielen. So war Steffek für die nächsten sechs OKT-Gegentreffer verantwortlich. Beim 17:27 war das Derby entschieden (48.).

Am Ende stand die 18:31-Klatsche und für Schräbler die Erkenntnis, „dass wir derzeit viele Probleme haben. Wir müssen drei neue Rückraumspielerinnen einbauen, und das braucht Zeit und ist auch eine Herausforderung“, gibt sich der Trainer der HG OKT kämpferisch. „Wir haben das Spiel gegen HU am nächsten Wochenende vor Augen. Da müssen wir es besser machen“, so Schräbler mit Blick auf das nächste Derby gegen den SV Henstedt-Ulzburg.

HG OKT: Pahlisch, Lobstaedt – Seidel (5/2), Genz (3), Rohwer, Fimmen, Heinrichsen, Völzke, Detlefsen (4), Lüthje, Haudrup, Bremer, Lübker (2), Jörgensen (4).