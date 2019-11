Habndball-Landesliga Süd : Heimserie der HSG Gettorf/Osdorf soll auch gegen Wift halten

Nach bisher drei Siegen gegen eher schwächere Gegner steht der HSG Sonntag ein starker Gegner aus Neumünster gegenüber.

von Stefan Gerken

08. November 2019, 14:41 Uhr

Bisher haben die Handballerinnen der HSG Gettorf/Osdorf nach drei Heimspielen in der Landesliga Süd eine weiße Weste. Kein Punkt ging bisher an den Gegner. So darf es gerne weitergehen, doch am Sonntag (Anwurf: 15.15 Uhr) ist mit der SG Wift Neumünster ein anderes Kaliber zu Gast in der Parkschule, als in den Heimspielen zuvor.

„Auch wenn bei uns Doro Westphal und Wiebke Holz wieder dabei sind, wird es gegen Wift richtig schwer“, weiß HSG-Trainer Michael Thimm, der auch Beeke Jessen nach ihrer Verletzung wieder mit auf die Bank nehmen wird. „Die SG hat einen wurfgewaltigen Rückraum und ist da sogar doppelt besetzt. Zudem haben sie ein gutes Umschaltspiel.“ Das bedeutet für die Gettorferinnen, in der Abwehr an die Grenze des erlaubten zu gehen und sich im Angriff keine unnötigen Fehler zu erlauben. „Wir müssen unsere Angriffe auch mal lange ausspielen, um den Gegner einzulullen“, sagt Thimm, der natürlich froh wäre, wenn die weiße Heim-Weste auch nach dem Wift-Spiel noch leuchten würde.