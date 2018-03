Tischtennis : Harenberg holt Bronze in Italien

Die Spielerin des TTC Eckernförder Bucht erreicht bei den Lignano Master Open das Halbfinale.

von Stefan Gerken

22. März 2018, 06:00 Uhr

Lignano | Bente Harenberg vom TTC Eckernförder Bucht befindet sich in herausragender Form. In der Tischtennis-Landesliga Nord der Frauen hat sie eine beeindruckende Bilanz von 17 Siegen in 21 Spielen aufzuweisen. Damit belegt sie in der Liga-Rangliste Platz 5. Auch international ist die 25-Jährige erfolgreich. Beim Weltranglistenturnier im Behindertensport im italienischen Lignano erreichte sie einen Platz auf dem Sieger-Treppchen.

Der DSB (Deutscher Behindertensportverband) war in Italien mit einer jungen Mannschaft am Start, zu der auch die Eckernförderin gehörte. Nach ihrem letzten Erfolg im Jahr 2011 zog Harenberg nun in der Wettkampfklasse 7 mit Siegen gegen die Brasilianerin Meneses Ferreira und die Weltranglisten-Siebte Munoz (Argentinien) als Zweite ihrer Vorrundengruppe ins Viertelfinale der Lignano Master Open ein. Dort schlug sie die Schwedin Smilla Sand mit 3:1. Erst im Halbfinale war dann gegen Anne Barneoud aus Frankreich in drei Sätzen Endstation. Harenberg durfte somit ihre erste internationale Einzel-Medaille entgegennehmen.

In der aktuellen Weltrangliste wird die Spielerin des TTC Eckernförder Bucht nicht geführt, doch das könnte sich bald ändern, denn die 25-Jährige plant an weiteren internationalen Veranstaltungen in diesem Jahr teilzunehmen. Das nächste Turnier, bei dem sie voraussichtlich dabei sein wird, findet vom 2. bis 5. Mai im slowenischen Bratislava statt.