Guter Start für den EMTV

Turn-Oberliga: Eckernförderinnen Sirka Müller-Thomsen, Finja Brückner, Lilly Reimers und Marit Wohlenberg belegen den sechsten Platz

von shz.de

29. März 2018, 06:00 Uhr

Die Turnerinnen des Eckernförder MTV feierten als Aufsteiger zum Saisonstart in der höchsten Liga des Landes, der Oberliga, in Eutin einen gelungenen Auftakt. Bei acht teilnehmenden Mannschaften erreichte das Team von Cheftrainerin Bettina Lensch, die mit nur vier Aktiven angereist war einen respektablen sechsten Platz. Dieser würde als Endplatzierung – die beiden letzten Wettkämpfe werden erst im November ausgetragen – zum Klassenerhalt reichen.



Thomsen punktet konstant





Mit erturnten 117,70 Gesamtpunkten konnte sich der EMTV hauchdünn gegen den SV Großhansdorf (117,45 Punkte) behaupten und sicherte sich damit drei überaus wertvolle Ligapunkte, während die Stormarnerinnen nur zwei Zähler ergatterten und damit auch psychologisch im Nachteil sind.

Als fleißige Punktesammlerin erwies sich Sirka Müller-Thomsen die konstant gute Leistungen an allen vier Geräten zeigte, in der Addition 40,45 Punkte holte und es damit unter die Top-Ten der erfolgreichsten Turnerinnen schaffte. Auch Finja Brückner mit 38,80 Punkten sowie Lilly Reimers mit 38,15 Zählern zeigten gute Vorstellungen und punkteten auf hohem Niveau. Für Marit Wohlenberg lief es drei Geräten ebenfalls sehr gut, sie erreichte 32,95 Punkte.

Ausschlaggebend für den guten sechsten Platz des EMTV waren die guten Benotungen am Barren. Hier zeigte der Kontrahent aus Stormarn Nerven und fiel entscheidend zurück. Das Ziel Klassenerhalt ist für die Eckernförderinnen nach dem gelungenen Start durchaus realistisch. Nächster Saisonhöhepunkt sind nun die Landesmeisterschaften am 5. Mai in Kiel.