3. Handball-Liga : Gut erholt ins Landesderby

TSV Altenholz empfängt heute den abstiegsbedrohten DHK Flensburg mit Ex-Trainer Jens Häusler

von shz.de

06. April 2018, 06:00 Uhr

Altenholz | Es knistert. Spannung liegt in der Luft. Der aktuelle Tabellenzweite der 3. Handball-Liga, TSV Altenholz, erwartet am heutigen Freitag (20 Uhr) den auf Rang zwölf platzierten Landesrivalen DHK Flensburg in der Edgar-Meschkat-Halle. Nach dem 35:35 im Hinspiel sind die Altenholzer „Wölfe“ auf Revanche aus. Es herrscht Derbyfieber.

Die Temperatur der Spieler beider Mannschaften steigt stündlich an. Alle sind heiß. Aber TSVA-Trainer Mirko Baltic will vermeiden, dass sein Team überhitzt. „Wir müssen DHK verdammt ernst nehmen und auf der Hut sein“, warnt der 38-Jährige. Schließlich hat der Club der dänischen Minderheit einen zusätzlichen Impuls ausgelöst. Seit 16 Tagen ist Jens Häusler Trainer bei DHK. Eigentlich war das Engagement des 50-Jährigen erst für die kommende Saison und die folgenden drei Spielzeiten geplant, aber nach dem 29:33 gegen die HG Hamburg-Barmbek stellte DHK Vorgänger Torben Walluks den Stuhl vor die Tür. Abstiegsangst!

Häusler ist natürlich in Altenholz kein Unbekannter. Er trug das Trikot des TSVA und war von September 2008 bis November 2009 Trainer der „Wölfe“ in 43 Spielen (9/4/30) der 2. Liga. Von 2011 an wirkte er sechs Jahre als Trainer, Co- und U23-Coach beim HSV Hamburg, war beteiligt am Meistertitel und Champions-League-Sieg. In dieser Saison trainierte der Suchsdorfer als Assistent von Klaus-Dieter Petersen die U19-Bundesligamannschaft des THW Kiel, dem Kooperationspartner des TSV Altenholz. Dort ist die Saison für die „Jungzebras“ bereits beendet, so dass Häusler sofort frei war. Gegen den TSVA folgt nun seine DHK-Premiere. „Jens wird bestimmt psychisch auf die Spieler einwirken“, vermutet Baltic. Doch kann er die Bremse beim bisher so auswärtsschwachen Drittligisten (nur zwei Siege) beim heimstärksten Club der Liga (eine Niederlage) lösen?

„Ich glaube, die Jungs haben sich über Ostern ganz gut erholt“, zeigt sich Baltic optimistisch. Leichte Fragezeichen stehen nur hinter dem Einsatz von Rückraumspieler Jonas Ottsen (Grippe), der erst am Donnerstag den Trainingsbetrieb wieder aufnahm. Dazu kämpfen Tommy Fängler und Kapitän Kjell Köpke mit leichten Knieproblemen.

Vier Spiele und eine mögliche Relegation müssen die Altenholzer noch aushalten. Im Kampf um den zweiten Platz liegt der TSVA im Sandwich vier Zähler hinter dem designierten Meister HSV und fünf Punkte vor den Mecklenburger Stieren in der Mitte des Belags.

Restprogramm der Top 3

1. HSV Hamburg (40:6): Oranienburg (A), Flensborg (A), Flensburg-Handewitt II (H), Braunschweig (H), Fredenbeck (A).

2. TSV Altenholz (38:10): Flensborg (H), Braunschweig (A), Fredenbeck (H), Flensburg-Handewitt II (A).

3. Mecklenburger Stiere (31:15): Hannover-Burgwedel (H), Hamburg-Barmbek (A), Burgdorf II (H), Rostock (A), HSV Hannover (H).