GTV-Tänzer auf dem Treppchen

von Stefan Gerken

27. Juni 2019, 12:06 Uhr

Schönkirchen | Beim Baltic-Senior in Schönkirchen, einem der größten Tanzturniere für Senioren in Deutschland mit mehreren hundert Paaren aus ganz Deutschland, Dänemark und Österreich, gingen in der B-Klasse (3. Liga) Ralf und Bettina Czychon an den Start. Sie schafften von 22 Paaren den Sprung ins Semi-Finale, wo noch die besten 12 Tänzer und Tänzerinnen übrig blieben. Hier überzeugte das Tanzpaar des Gettorfer TV und stand sicher im Finale, wo es am Ende Platz 2 nach fünf Tänzen gab. Der Sieg ging nach Oberhausen.

Am Folgetag konnten die beiden das Ergebnis fast halten, wurden Dritte und damit erneut bestes Schleswig-Holsteinisches Paar ihrer Startklasse.

In der D-Klasse der Senioren gingen die Vereinskameraden Alexander und Katharina Suppes an den Start. Sie erreichten ebenfalls das Finale ihrer Klasse und wurden Dritte hinter den starken Konkurrenten aus Hamburg und Niedersachsen. Beide Paare des GTV haben damit beim traditionellen Turnier zum Start der Kieler Woche wichtige Platzierungen für den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse errungen.