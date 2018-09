Handball-Regionsoberliga : GTV: Schmerzhafte Niederlage mit drei Verletzten

Die Gettorfer mussten sich in ihrem ersten Saisonspiel auswärts dem TSV Klausdorf mit 24:33 geschlagen geben.

von Stefan Gerken

19. September 2018, 10:06 Uhr

Gettorf | Die Handballer des Gettorfer TV mussten im ersten Saisonspiel der Regionsoberliga Förde beim TSV Klausdorf antreten und kehrten nicht nur mit einer 24:33-Niederlage zurück, sondern auch mit drei Verletzten. „Das war sehr unglücklich. Wir müssen uns jetzt schnell an die Wettkampfhärte gewöhnen“, sagt GTV-Coach Steffen Augspach.

Beim 9:9 (22.) stellte Brian Lübker mit seinem bis dahin ersten Tor zum letzten Mal im Spiel den Gleichstand her. Die robuste Gangart der Gastgeber sowie ein paar zu viele Fehler sorgten dafür, dass die Klausdorfer zur Pause dann doch schon mit fünf Treffern führten. Der Rückstand wuchs sogar bis auf sieben Tore an, doch die Gettorfer kämpfen sich noch einmal auf vier Tore und eigenen Ballbesitz heran (23:27; 53.), mussten dann aber mit ansehen, wie die Klausdorfer mit einem 6:1-Lauf davonzogen. „Das Ergebnis ist deutlicher, als es das Spiel war“, sagt Augspach, der nun hofft, dass Sven Schneider (Nasenbeinbruch), Lennart Much (Daumen- und Knieprellung) sowie Brian Lübker (überdehnte Schulter) nicht zu lange ausfallen werden.

„Für uns heißt es jetzt Mund abputzen und auf das nächste Spiel konzentrieren“, sagt der Gettorfer Coach, der bei der Auswärtsbegegnung beim THW Kiel IV eine erneut harte Gangart auf sein Team zukommen sieht. „Darauf werden wir uns vorbereiten.“ Bei der Partie am Sonnabend, Anwurf 19.45 Uhr in der Helmut-Wriedt-Halle (Rendsburger Landstraße), wird Gerrit Herforth dann wieder dabei sein. „Von ihm erhoffe ich mir viele positive Aspekte in Angriff und Abwehr“, so Augspach.

Gettorfer TV: Goos, P. O. Lübker – Schneider (2), Jessen, Scholz (3), Wiskandt (1), B. Lübker (7/2), Lu. Lenschau (3), Jöhnk (2), Wernecke, Westphal (5/2), Much (1).