Laufsport : Großer Laufspaß an der Schlei beim 11. Kappeln Rund

Kappeln | Der Stadtlauf „Kappeln Rund“ geht am Sonntag in seine 11. Auflage. Veranstalter TSV Kappeln rechnet mit knapp 600 Aktiven, die sich auf ein buntes Lauferlebnis zwischen Nordhafen, Grauhöft, Rathaus, Mühle „Amanda“ und Museumshafen freuen. „Wir gehen mit ungebremstem Optimismus an den Lauf heran“, erklären Dagmar Ungethüm-Ancker und Frauke Detlefsen aus dem Organisationsteam.

Eine Samba-Band wird zusätzlich anheizen. Um 9.45 Uhr wird am Nordhafen der erste Startschuss fallen. Dann eröffnen über 140 junge Bambiniläufer über 600 Meter den Lauftag. Viele werden auch beim Schüler-Staffellauf über 10 km (5x 2 km) ab 11 Uhr unterwegs sein. Die Zahl der gemeldeten Teams liegt noch etwas unter dem Vorjahresniveau.

Um 10 Uhr wird der Nordic-Walking-Wettbewerb über 5,9 km gestartet. Die gleiche Strecke im Laufschritt gehen die Teilnehmer des Laufs „Kappeln Rund“ um 10.45 Uhr an. Der 10km-Hauptlauf „Doppel Rund“ wird als schnellstes Rennen des Tages um 11.15 Uhr den sportlichen Höhepunkt bilden. Gleich mehrere Sieger früherer Rennen werden versuchen, an ihre Erfolge anzuknüpfen. Vorjahressieger Mansor Farah trifft gleich auf zwei andere frühere Sieger des Borener SV. Während Patrik Stein, der 2015 gewann, wohl nicht mit dem schnellen Ex-Söruper mithalten wird, ist Dieter Schwarzkopf so schnell wie noch nie und hat beste Chancen, seinen Siegen von 2012 und 2013 einen dritten Triumph folgen zu lassen. In den gleichen Jahren hatte auch die Ex-Karbyerin Katharina Nüser (LG Wedel-Pinneberg; Foto) ihre Konkurrentinnen abgehängt. Kurzentschlossene können sich am Sonntag (8 bis 10 Uhr) bei der Nummernausgabe in der Bootshalle der Firma Ancker Yachting eine freie Startnummer sichern.



> Nähere Informationen gibt es online unter www.tsv-kappeln.de





Zeitplan

So., 9.45 Uhr: Bambinilauf (600m),10 Uhr: Nord. Walking (5,9km), 10.45 Uhr: Kappeln Rund (5,9km), 11 Uhr: Staffeln (5x 2km), 11.15 Uhr: Doppel Rund (10km)

von npb

erstellt am 01.Jul.2017 | 06:00 Uhr