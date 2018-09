Fussball-Landesliga : Große Personalsorgen auf beiden Seiten

In der Fußball-Landesliga Schleswig will der Gettorfer SC mit Heimsieg gegen den VfR Horst in der Tabelle weiter nach oben klettern.

von Torsten Peters

28. September 2018, 11:30 Uhr

Nach vier Siegen aus fünf Spielen gehen die Fußballer des Gettorfer SC mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein in ihr heutiges Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten VfR Horst. Anpfiff der Partie im Sportpark ist um 15 Uhr.

So groß wie das Selbstbewusstsein sind momentan allerdings auch die Personalsorgen. Mit Yannick Wolf (Beruf) und Kevin Link (Urlaub) fallen die beiden Top-Torschützen aus. Darüber hinaus werden auch Defensivspezialist Tim Marten Wick (Beruf) und Sebastian Möhl (verletzt) ausfallen. Fraglich ist zudem noch der Einsatz von Bjarne Kühl. Das vielversprechende Talent plagt sich mit den Folgen einer Grippe herum. Diese grassiert jedoch auch im Lager der Gäste, die deshalb ebenfalls auf eine Reihe von Akteuren verzichten müssen.

Die Gettorfer werden bei den Gästen insbesondere den Horster Angreifer Maximilian Konetzny und Flügelspieler Michel Gorny im Blick haben, die bisher mit vier Treffern die einzigen Horster sind, die bisher mehr als ein Tor erzielt haben. Zuletzt gelang es den Süd-Steinburgern mit einem 2:1-Erfolg über den Tabellennachbarn TSV Rantrum wieder den Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge herzustellen.

Mit einem Sieg ist für die Gettorfer der Sprung auf den dritten Tabellenplatz möglich. Bisher steht dort der TuS Jevenstedt, doch der hat den bislang noch ungeschlagenen Spitzenreiter Husumer SV zu Gast. „Nach unserem Saisonstart darf uns diese Partie aber nicht interessieren“, sagt Schössler, der mit seiner Mannschaft den dritten Sieg in Folge einfahren möchte.

EZ-Tipp: 2:1