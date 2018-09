Fussball-Landesliga : Grausige Bilanz mit 0:15 Toren

Die SG Brekendorf/Borgstedt, SG EMTV/Fleckeby und SG Rieseby/Waabs verlieren ihre Spiele ohne eigenes Tor.

von Stefan Gerken

25. September 2018, 19:44 Uhr

Fleckeby | Der 5. Spieltag der Fußball-Landesliga Schleswig der Frauen lief für die drei Teams aus dem Altkreis Eckernförde alles andere als erfolgreich.



SG EMTV/Fleckeby – FC Kilia Kiel 0:2 (0:1)

Die Sorgenfalten auf der Stirn von SG-Coach Jens Matthiesen werden nicht kleiner. Zwar kennt sich seine Mannschaft damit aus, in der Rückrunde verlorenen Boden in der Tabelle gut zu machen, aber dennoch ist die Punktausbeute bisher nicht ideal. Auch gegen den FC Kilia war mehr drin. Die Gäste bestimmten zwar das Geschehen in der ersten Hälfte und führten verdient, aber nach der Pause drängte Fleckeby auf den Ausgleich und kassierte ausgerechnet in der stärksten Phase erneut nach einer Ecke ein Gegentor. Wie schon beim 0:1 war der Schuss abgefälscht. „Wir haben danach trotzdem nicht aufgegeben, aber wir machen aus unseren Chancen wie schon in der Vorsaison zu wenige Tore“, sagt Matthiesen.

Tore: 0:1 Preuß (3.), 0:2 Bracker (60.).



SV Neuenbrook/Rethw. – SG Breken./Borg. 8:0 (4:0)

Selbst gegen den Meisterschaftsanwärter vom SV Neuenbrook/Rethwisch war eine derartig hohe Niederlage bei der SG BreBo nicht eingeplant. Die Gäste erwischten einen rabenschwarzen Tag und kamen über die gesamte Spielzeit nicht zu ihrem Spiel. „Das war wirklich mit Abstand die schlechteste Leistung, die ich von dieser Mannschaft gesehen habe. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff und haben alle Vorgaben sehr früh über den Haufen geworfen“, findet BreBo-Trainer Ingo Awe deutliche Worte. Bereits mit dem Pausenstand von 4:0 war die Partie gelaufen. „Am meisten ärgert mich, dass wir überhaupt keine Gegenwehr gezeigt haben. Jetzt müssen wir den Schalter schnell wieder umlegen, denn mit so einer Leistung sind wir nicht tauglich für diese Liga“, so Awe.



Tore: 1:0 Mohr (6.), 2:0 Mattern (15.), 3:0 Paulsen (30.), 4:0 Mattern (36.), 5:0 Näwie (51.), 6:0 Stepany (55.), 7:0, 8:0 Mohr (57., 78.).







FSG Goldebek/Arlew. – Rieseby/Waabs 5:0 (3:0)

Die SG Rieseby/Waabs wartet weiter auf den ersten Saisonpunkt. Beim Tabellensechsten FSG Goldebek/Arlewatt lag die Mannschaft von Trainer Thorsten Koppelwiser bereits nach zwei Minuten mit 0:1 zurück. Kurz vor der Pause kassierten die Gäste dann noch das 0:2 und 0:3. Ohne gelernte Torhüterin angereist, hatte die SG aber auch im Angriff keine Durchschlagskraft und unterlag am Ende mit 0:5. Nach vier Saisonspielen hat das Team erst zwei eigene Tore erzielt und steht auf dem vorletzten Platz. Am kommenden Sonntag, 13 Uhr, ist dann Meisterschaftsanwärter SG Langenhorn-Enge zu Gast im Waabser Ostseestadion. Dann droht erneut Ungemach.

Tore: 1:0 Söhl (2., 30.), 3:0 Schmidt (40.), 4:0 Möhrke (65.), 5:0 Petersen (85.).