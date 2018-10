Skating : Gold und Bronze für Eckernförder Skate-Talente

Die Speedskater des Eckernförder MTV sind bei der Halstenbeker Turnerschaft erfolgreich in die zweite Saisonhälfte gestartet.

von Redaktion Eckernförde

16. Oktober 2018, 11:58 Uhr

Eckernförde | Auf dem 250-Meter-Oval der Halstenbeker Turnerschaft fand das dritte Wertungsrennen des Schleswig-Holstein-Cups der Speedskater statt. Rund 70 Skaterinnen und Skater aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen waren dabei am Start und kämpften auf ihren Sprint-, Mittel- und Langstrecken sowie im Rollgewandtheitslauf um Platzierungen und Punkte. Unter ihnen waren auch zehn Nachwuchsläufer im Alter zwischen sieben und elf Jahren des Skater-Teams des Eckernförder MTV.

Nach einer längeren Wettkampfpause war die Spannung der zehn Starter auf den Renntag in Halstenbek groß. Vielseitig wurde in den Wochen vor der Veranstaltung trainiert. Gern hätten die Kinder einige Trainingseinheiten auch draußen auf der Bahn absolvieren wollen; schließlich ist Inlineskaten eine Outdoor-Aktivität. Doch der Zustand der Bahn im Skaterpark im Schulweg ist schlecht, die Gefahr zu stürzen und sich zu verletzen hoch.

Trotz dieser widrigen Bedingungen konnten sich die erzielten Ergebnisse sehen lassen. Hanna Märzke (7 Jahre) erkämpfte sich mit drei Siegen in drei Rennen souverän Platz eins in der Gesamtwertung ihrer Altersklasse. Merle Schnoor (9) belegte den Bronze-Rang. Weitere Platzierungen im vorderen Mittelfeld sowie die eine oder andere Bestleistung stimmten das Trainerteam zufrieden.

In den verbleibenden Wochen bis kurz vor Weihnachten wird weiter fleißig trainiert. Zwei weitere Wertungsrennen am 3. November in Ahrensburg sowie am 1. Dezember beim Walddörfer SV stehen bis dahin noch an, bevor schließlich die Gesamtsieger der Serie gekürt werden.

Weitere Platzierungen

Mädchen (8 bis 9 Jahre)

8. Nele Witt, 10. Tiara Thomas, 12. Yella Eis

Mädchen (10 bis 11 Jahre)

5. Emma Märzke, 7. Lenya Eis, 8. Leni Raschke, 9. Tabea Ritt

Jungs (10 bis 11 Jahre)

11. Fynn Olivier