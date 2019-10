A-Jugendfussball-Landesliga : Gettorfer SC stürzt von der Tabellenspitze

Die A-Junioren des Gettorfer SC unterliegen dem TuS Nortorf mit 0:4 und büßen die Tabellenführung in der Landesliga Schleswig ein.

04. Oktober 2019, 15:15 Uhr

Der Gettorfer SC, der in Nortorf erstmals in dieser Saison Punkte abgab, wurde von der Tabellenspitze verdrängt. Die Elf von Trainer David Wagner verlor überraschend deutlich mit 0:4. Der Eckernförder SV kam derweil zu einem 3:3-Remis gegen den JFV Nordfriesland.



TuS Nortorf – Gettorfer SC 4:0 (1:0)

Der GSC, der ohne einen gelernten Innenverteidiger und Stürmer Til Körtzinger antreten musste, startete schwerfällig in die Partie. Nortorf hatte mehr vom Spiel, trat aber nur durch Freistöße gefährlich in Erscheinung. Nach fünfzehn Minuten übernahmen die Gastgeber aber die Initiative und erspielten sich Torchancen. Doch genau in diese Drangphase fiel das 0:1 nach einem Konter. „Wir hatten in der ersten Halbzeit vier Großchancen, die wir nutzen müssen, dann läuft das Spiel vielleicht anders“, sagte Coach David Wagner. Nach der Halbzeit schlug Nortorf eiskalt zu. Im Spielaufbau wurde Mika Marxen der Ball abgenommen und Krüger schloss erneut einen Konter zum 0:2 ab.„Dem Treffer ging ein klares Foul an Marxen voraus. Das war leider der Genickbruch für meine Mannschaft“, ärgerte sich Wagner, der letztlich von einer verdienten Niederlage sprach.

Tore: 1:0 Braun (26.), 2:0 Krüger (49.), 3:0 Nickels (55.), 4:0 Braun (59.).



Eckernförder SV – JFV Nordfriesl. 3:3 (1:3)

Nach dem 1:0 durch Luc Justen verlor der ESV den Faden. „Ich würde es fast als BVB-Syndrom bezeichnen wollen, da wir nach der Führung nachgelassen haben“, ärgerte sich ESV-Coach Uwe Wintjen. Die Nordfriesen kamen besser ins Spiel, um sich bis zum Halbzeitpfiff einen 3:1-Vorsprung herauszuspielen. Doch der ESV hatte sich noch nicht aufgegeben und presste die Gäste jetzt höher an. Mit Erfolg. Fünf Minuten vor Schluss fiel der umjubelte Ausgleich. „Es war ein gutes Spiel – beide Teams hätten noch gewinnen können“, so Wintjen.

Tore: 1:0 Justen (8.), 1:1 Schneider (18.), 1:2 Diallo (21.) 1:3 Diallo (31.), 2:3, Justen (73.), 3:3 Voß (85.).