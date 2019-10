Fussball-Landesliga Schleswig : Gettorfer SC erobert Platz 1 zurück – Eckernförder SV dreht die Partie gegen Husum

Der GSC siegt mit 4:1 trotz frühem Rückstand und Unterzahl. ESV feiert 2:1-Erfolg.

Avatar_shz von shz.de

29. Oktober 2019, 15:14 Uhr

In der Fußball-Landesliga Schleswig der A-Junioren feierten der Gettorfer SC und Eckernförder SV Siege.

Heikendorfer SV – Gettorfer SC 1:4 (1:2)

„Es war das erwartet schwere Spiel, aber man hat gesehen, dass meine Jungs auch kämpfen können“, freute sich GSC-Trainer David Wagner über den Arbeitssieg seiner Mannschaft. Wie schon gegen Nordfriesland musste Gettorf erstmal einen Rückstand hinnehmen. Die Heikendorfer waren durch Standards immer wieder gefährlich, so auch beim 0:1 nach einer Ecke. Doch GSC-Torjäger Tilman Körtzinger glich postwendend wieder aus. Kurz vor der Halbzeit war es dann Ilyaas Musa, der einen Strafstoß zur GSC-Führung verwandelte. Direkt nach der Pause flog er nach einer Rangelei dann vom Platz. Der GSC behielt auch in Unterzahl die Kontrolle und hielt die Heikendorfer vom eigenen Tor fern. Joker Kimo Heick erzielte noch einen Doppelpack zum 4:1-Endstand. „Toll, dass ich so viel Qualität von der Bank bringen kann“, so Wagner.

Tore: 1:0 Sarpong (13.), 1:1 Körtzinger (14.), 2:1 Musa (36., FE), 3:1, 4:1 Heick (66., 70.).

Rote Karte: Musa (47., Tätlichkeit, GSC).



Eckernförder SV – Husumer SV 2:1 (0:1)

Der ESV kam nicht gut ins Spiel und kassierte früh das 0:1 (8.). „Wir hatten zwar einige Chancen, trotzdem war der Rückstand verdient“, war Trainer Uwe Wintjen nicht zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. Doch in der zweiten Halbzeit zeigte seine Mannschaft ein anderes Gesicht. Kurz nach der Pause erzielte Luc Justen den Ausgleich. Eckernförde spielte jetzt komplett auf Sieg. Angetrieben vom starken Cedric Theet, erspielte sich der ESV viele Chancen und wurde schlussendlich auch belohnt. Liam Thierling erzielte den Siegtreffer. „Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können, aber am Ende zählen die drei Punkte“, resümierte Wintjen.

Tore: 0:1 Sulyman (8.), 1:1 Justen (47.), 2:1 Thierling (66.).