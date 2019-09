Handball-Landesliga Süd : Gettorf/Osdorf-Trainer Thimm: „Das war schon lächerlich“

Die Gäste aus Gettorf unterliegen der HSG Holstein Kiel/Kronshagen II mit 26:30.

von Stefan Gerken

09. September 2019, 12:30 Uhr

Michael Thimm, Trainer der Landesliga-Handballerinnen der HSG Gettorf/Osdorf, ist tatsächlich nicht als schlechter Verlierer und auch nicht als Dauerkritiker der Schiedsrichter bekannt. Doch nach der 26:30 (15:14)-Auswärtsniederlage bei der HSG Holstein Kiel/Kronshagen II, war Thimm so extrem bedient: „Ich bin richtig sauer. Wir fühlen uns natürlich benachteiligt, denn wir haben keinesfalls härter als der Gegner gespielt.“ Neun Siebenmeter für Kronshagen, aber nur zwei für die Gäste und ein Zeitstrafenverhältnis von zwei Minuten gegen Kronshagen gegenüber 18 gegen Gettorf/Osdorf lassen aber etwas anderes vermuten.

Ein wenig kurios und aus sich der Gäste auch unsportlich war der Verlegungswunsch im Vorfeld durch die Holsteinerinnen. Angeblich bekäme Trainer Lasse Möller keine spielfähige Mannschaft zusammen – doch in der Halle waren plötzlich 13 vor Ort. Darunter auch Julia Tiedemann, die behauptet nicht könne, aber dann doch dabei war und zehn Tore warf. „Das ist ja schon lächerlich“, sagte Thimm, der die Niederlage aber nicht allein an den jungen Schiedsrichtern festmachen wollte. „Wir führen Mitte der zweiten Hälfte mit zwei Toren und treffen dann zuviele falsche Entscheidungen.“ Durch die fast ständige Unterzahl schwand am Ende auch ein wenig die Kraft und Konzentration. „Das müssen wir unter Lehrgeld bezahlt abbuchen und freuen uns auf das Rückspiel“, so Thimm, der mit seiner Mannschaft gegen diesen Gegner nun noch eine Rechnung offen hat.

HSG Gettorf/Osdorf: Nielsen, Kiunke – Griese (1), Jessen (1), Klaß (1), Bahr (1), Holz (5), Dibbern (2), Tittel, Goos (4/2), Schaaf (1), Grabowski (3), Wölki (3), Westphal (4).