Handball-Kreisoberliga : Gettorf/Osdorf hat Meister am Rande der Niederlage

Die SG Kiel-Nord besiegt die HSG nur knapp mit 21:20. MTV Dänischenhagen feiert einen Kantersieg im letzten Saison-Heimspiel.

von Stefan Gerken

25. April 2018, 06:00 Uhr

Im absoluten Topspiel der Handball-Kreisoberliga Förde der Frauen verpasste es der Tabellenzweite, HSG Gettorf/Osdorf, dem Meister und Aufsteiger in die Landesliga, SG Kiel-Nord, die erste Saisonpleite zuzufügen. Der MTV Dänischenhagen gewann sein letztes Heimspiel deutlich gegen Eidertal.



SG Kiel-Nord – Gettorf/Osd. 21:20 (9:9)

Die fast 100 Zuschauer bekamen das erwartete Topspiel der zwei Ausnahmemannschaften der Liga zu sehen. Die Gastgeberinnen legten ein 4:2 (10.) vor. „Aber danach waren wir mindestens gleichwertig, wenn nicht besser“, sagt Gettorf/Osdorf-Coach Michael Thimm. Sein Team war im gebundenen Spiel vor allem über die Positionen Rückraummitte und Kreis erfolgreich. Entweder traf Jane Elscher selber oder sie fand Hjordis Lübker am Kreis. Wie ausgeglichen das Spiel war zeigt, dass ab der 14. Minute kein Team mit mehr als einem Tor führte. „Beim 19:18 erkämpfen wir uns gleich zweimal den Ball, vergeben dann aber zwei freie Würfe vom Kreis und von Außen. Das hätte die Entscheidung zu unseren Gunsten sein können“, hadert Thimm. Am Ende ging vor allem Jane Elscher, die schon länger mit Knieproblemen zu kämpfen hat und getaped auflief, etwas die Kraft aus. Der HSG fehlten im Rückraum dann die Möglichkeiten zu wechseln und die Partie ging mit 20:21 verloren. „Wir hatten mindestens das Remis verdient“, sagt Thimm, der mit seinem Team nach Saisonende aber noch an einer Aufstiegsrunde teilnimmt, um vielleicht doch noch in die Landesliga aufzusteigen.

Tore für Gettorf/Osdorf: Griese (3/1), Jessen (1), Bahr (1), Dibbern (2), Lübker (4), Elscher (9/4).



MTV Dänischenhagen – SGH Eidertal 34:10 (20:3)

Die Gäste spielten eine ganz schlechte erste Hälfte und bewiesen nicht im Ansatz ihre Ligatauglichkeit. Der MTV musste nur auf die Ballgewinne in der Abwehr warten und lief einen Gegenstoß nach dem anderen. „Es ging ratzfatz“, sagt Dänischenhagens Trainer Per Bartz. „Wir haben eigentlich fast kein Angriffsspiel gebraucht.“ Und obwohl der MTV noch einige Gegenstöße liegen ließ, stand es zur Pause gegen den Tabellenletzten und einzigen Absteiger der Liga schon 20:3. „Für uns war es ein schöner Abschluss in eigener Halle“, sagt Bartz, der allen Spielerinnen ihre Minuten auf dem Feld gab.

Tore für Dänischenhagen: Seemann (5), Schumacher (6), Dörhage (3/2), Klaß (3), Hipp (3), Wenn (2), M. Lehne (2), Schlegel (2), S. Lehne (4), Weiß (4).