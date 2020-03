Fussball-Oberliga : Gegen Inter Türkspor soll für den Eckernförder SV was gehen

Der ESV empfängt am Sonntag mit Inter Türkspor Kiel den Drittletzten.

von Stefan Gerken

06. März 2020, 16:12 Uhr

Dass der Eckernförder SV als Aufsteiger in die Oberliga erst einen Punkt hat und damit Tabellenletzter ist, liegt vor allem auch daran, dass die Mannschaft von Trainer Maik Haberlag gegen die Gegner des selben Kalibers zu selten abgeliefert hat. „Das muss jetzt anders werden“, sagt der ESV-Trainer. Er erwartet mit seinen Schützlingen am Sonntag ab 15 Uhr am Bystedtredder mit Inter Türkspor Kiel (14.) nämlich einen Gegner, der auf Augenhöhe liegen sollte.

„Gerade gegen die Mannschaften, wo man punkten sollte, haben wir eher nicht so gute Spiele gemacht“, legt Haberlag den Finger in die Wunde. Das erklärt auch, warum sein Team erst einen Zähler in der Saison geholt hat. Gegen einige Topteams zeigten die Eckernförder dagegen durchaus vielversprechende Leistungen, nur reichte es gegen die Klasse der Gegner dennoch nicht zum Sieg. Das sollte am Sonntag anders sein, auch wenn Inter Türkspor einen mit oberligaerfahrenen Spielern gespickten Kader hat. Unter anderem Rezan Acer, der im Sommer noch als Führungsspieler beim ESV eingeplant war, dann aber berufsbedingt nach Kiel wechselte.

Im Hinspiel war Inter nicht wirklich an viel Ballbesitz interessiert, nutzte aber seine Konter effektiv aus. „Wir konnten mit unserem Ballbesitz nicht viel anfangen“, erinnert sich Haberlag, der aber davon ausgeht, dass die Kieler nach dem Trainerwechsel sowieso anders spielen werden, als noch beim 3:2-Sieg im Hinspiel. „Für uns geht es darum, mehr Chancen zu kreieren und davon dann auch welche zu nutzen. Die Effektivität im letzten Drittel muss größer werden“, fordert Haberlag bessere Entscheidungen und genauere Pässe von seiner Elf.

Personell gibt es im Vergleich zur Vorwoche nur wenige Veränderungen. Leon Knittel kehrt zurück in den Kader und könnte den beruflich abwesenden Lars Puphal Eins-zu-Eins in der Innenverteidigung ersetzen. Sollte der Platz nicht mehr allzu viel Wasser abkriegen, könnte wohl gespielt werden. Die Entscheidung fällt aber erst Sonnabendabend oder am Sonntagmorgen.

So könnte der ESV spielen: Christensen – Medler, Knittel, Zülsdorff, Lorenz – Engelbrecht, Mohr, Stöterau – Jürgensen – Altendorf, Apitz.