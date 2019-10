Fussball-Landesliga Schleswig : Fleckebys Jessica Heritz im Torrausch: Fünf Treffer im Kellerduell

Beim 7:2-Erfolg der SG EMTV/Fleckeby gegen Langenhorn/Enge-Sande erzielt die Stürmerin das 3:1 bis 7:1.

von Stefan Gerken

22. Oktober 2019, 11:31 Uhr

Es war ein guter Spieltag für die SG EMTV/Fleckeby und die SG Brekendorf/Borgstedt in der Fußball-Landesliga Schleswig der Frauen. Beide Teams fuhren klare Siege ein und haben sich ein Stück von der Abstiegszone absetzen können.

SG EMTV/Fleckeby – SG Langenhorn/Enge-Sande 7:2 (3:1)

Besser hätte die Partie für die Gastgeberinnen in diesem Abstiegsduell nicht losgehen können. Sandra Staack und Annika Rickert hatten bereits nach sieben Minuten ein 2:0 herausgeschossen. Zwar verkürzte das Tabellenschlusslicht nach einer Viertelstunde, doch im direkten Gegenzug traf die schnelle und an diesem Tag überragende Jessica Heritz zum 3:1 – es sollte nicht ihr letztes Tor bleiben, denn nach der Pause brauchte sie keine 20 Minuten, um weitere vier Treffer folgen zu lassen. Lupenreiner Hattrick, Fünferpack – besser geht’s nicht. Das 2:7 kurz vor dem Ende konnten die Fleckebyerinnen verkraften und feierten durch diesen Kantersieg den Sprung auf Rang acht. Das Team von Trainer Benjamin Heritz hat nun vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Die Mädels haben die Vorgaben perfekt umgesetzt. Wir wollen jetzt den Schwung aus dem Sieg mit ins Spiel gegen Heide nehmen“, sagte Benjamin Heritz.

Tore: 1:0 Staack (3.), 2:0 Rickert (7.), 2:1 Grapengeter (15.), 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 Heritz (16., 46., 55., 65., 68.), 7:2 Carstensen (89.).

SG Nienkattbek-Bargstedt – SG Brekendorf/Borgstedt 0:3 (0:1)

„Wir entwickeln uns, kommen immer näher an die Leistung der Kontrahenten heran“, verweist Nie-Bar-Trainer Mario Tamm auf das 0:8 im Kreispokal-Viertelfinale gegen die SG BreBo Mitte August dieses Jahres. Zwar ging der Aufsteiger auch dieses Mal als Verlierer vom Feld, verkaufte sich aber teuer. Gästetrainer Ingo Awe sah in Halbzeit eins „viel Stückwerk und viel Kampf“. Und so sollte lediglich Cagla Sila Tasdemir für Torjubel beim Favoriten sorgen (28.). Die zweiten 45 Minuten bestimmte BreBo und ließ in der Abwehr nichts mehr anbrennen.

Tore: 0:1 Tasdemir (35.), 0:2 Tasdemir (63.), 0:3 Gassios (90.).