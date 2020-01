Handball-Oberliga – Frauen : Fehlstart perfekt: TSV Altenholz wie paralysiert

Das Team von Trainer Henning Berger bleibt auch in Stockelsdorf beim 22:29 sieglos.

von Stefan Gerken

27. Januar 2020, 12:28 Uhr

Gegen Mönkeberg-Schönkirchen und den AMTV Hamburg können Punktverluste durchaus passieren, doch dass die Handballerinnen des TSV Altenholz auch im dritten Spiel in Folge nicht als Gewinner von der Platte gingen, war dann schon etwas überraschend. Der Fehlstart ins Jahr 2020 ist nach der 22:29-Niederlage beim ATSV Stockelsdorf (7.) perfekt. „Das war desolat. Meine Mannschaft wirkte wie paralysiert“, erkannte TSV-Trainer Henning Berger.

Mit 0:5 (6.) ging der Start mächtig nach hinten los. „Das war gar nichts von uns“, schimpfte Berger. Ihm war durchaus bewusst, dass der Ausfall von Maria Ranft (Bänderriss) seinem Team weh tat. „Aber man darf es nicht an einer Person festmachen, auch wenn sie für unsere Spielanlage enorm wichtig ist“, so Berger. Ohne die Rückraum-Shooterin fehlte es dem TSV Altenholz in Stockelsdorf über 60 Minuten an Gefahr aus dem Rückraum. „Wir haben über beide Halbpositionen nur sechs Tore erzielt. Das ist viel zu wenig“, so Berger. Auch wenn sein Team nach der Pause zweimal auf zwei Tore Rückstand verkürzte „hatte ich nie das Gefühl, dass wir es noch drehen können“, so Berger.

Jetzt gilt es beim Tabellenzweiten in der ersten Schwächephase der Saison neue Hierarchien im Team zu schaffen. Bisher konnte sich die junge Mannschaft an den Leistungsträgerinnen wie Maria Ranft, Nina Lyke oder Helena Thielmann aufrichten. „Aber jetzt müssen auch andere mal hervortreten“, fordert Berger und fügt hinzu: „Nächstes Wochenende im Heimspiel gegen Alt Duvenstedt müssen wir jetzt Moral zeigen!“

TSV Altenholz: Andresen, Dibbern – Weiß (2), Horn (3), K. Ohm (1), Saftig, von Klein (1), Wessels, Colombet, Lyke (6/4), Thielmann (3), L. Ohm (1), Luhmann (1), Kuchel (4).