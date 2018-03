Fasold rettet der HG OKT in der Schlusssekunde einen Punkt

von Redaktion Eckernförde

26. März 2018, 06:00 Uhr

Die HG OKT musste gestern in der 3. Handball-Liga Nord der Frauen beim SV Grün-Weiß Schwerin antreten. Das Spiel war spannender als Sebastian Schräbler, der OKT-Trainer, es gern gehabt hätte und endete mit 22:22 (12:13) unentschieden. „Unter den Voraussetzungen haben wir das mit Bravour gelöst“, sagt der Trainer. Bis zum Saisonende muss er mit drei Rückraumspielerinnen auskommen und wenn dann noch eine fehlt, wird es schwierig.

Marleen Völzke hatte einen privaten Termin und so galt es zu improvisieren. Das sah so aus, dass Anita Ewert und Caja Lübker auf Rückraum Rechts spielten, um immer wieder an den Kreis – ihre Stammposition – aufzulösen. Auch Schwerin hatte sich taktisch etwas überlegt und probierte mit großem Erfolg, Franziska Peters früh zu attackieren oder in Manndeckung zu nehmen. Das gelang, sie warf kein Tor. Das tat Imke Seidel zehnmal und Peters wurde zur Vorlagengeberin. Das Spiel schien ab der 15. Minute für OKT zu laufen, als Kim-Lara Haudrup ihr Tor zum 9:6 erzielte. Das 10:7 war bereits Imke Seidels fünftes Tor (18.). Doch nach dem 11:11 (29.) witterte Schwerin seine Chance, sich die letzten wichtigen Punkte für den Klassenerhalt zu erspielen. Es folgte eine derart umkämpfte Partie, dass keine Mannschaft sich mit mehr als einem Tor absetzen konnte und am Ende war OKT sogar das glücklichere Team. Beim Stand von 22:22 bekam Schwerin in der letzten Sekunde einen Siebenmeter zugesprochen. Den allerdings parierte Sophie Fasold und avancierte damit zur Retterin des Punktes. „Beide Torhüterinnen haben aber das ganze Spiel über gut gehalten, wobei die Abwehr insgesamt nicht so gut stand, wie ich das wollte“, so Schräbler.

HG OKT: Lobstaedt, Fasold – Seidel (10/5), Ewert (2), Trceziok (4), Fimmen (1), Fiering (1), Greinke, Peters, Detlefsen, Lüthje (2), Haudrup (1), Lübker (1).