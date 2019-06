Fussball-Testspiel : ESV-Topscorer Ole Altendorf: „Ein 2:1 für uns wäre besser“

Der ESV-Topscorer spricht über das Spiel gegen Holstein, Neuzugänge und die vergangene Saison.

von Stefan Gerken

21. Juni 2019, 16:47 Uhr

Ole Altendorf war in der abgelaufenen Saison in der Fußball-Landesliga Schleswig einer der stärksten Spieler beim Eckernförder SV. Im Interview blickt der 21-Jährige auf die erfolgreiche Spielzeit zurück, äußert sich über die Neuzugänge und spricht über das Highlight-Spiel am heutigen Sonnabend gegen Holstein Kiel.

Die Saison ist noch nicht lange vorbei und schon ist der ESV wieder in die Vorbereitung gestartet. Hat die Pause gereicht?

Ole Altendorf: Wir hatten fast drei Wochen frei. Man hat jetzt schon wieder das Gefühl bekommen, dass irgendwas fehlt. Ich finde es gut, dass es wieder losgeht.

Vier Mal hat Trainer Maik Haberlag in dieser Woche zum Training gebeten. Wie war ihr Eindruck?

Für die erste Woche war es ein sehr, sehr gutes Niveau. Das liegt sicherlich auch an unseren Neuzugängen, die richtig Qualität mitbringen.

Mit Tim Münz, der vom Büdelsdorfer TSV kam, spielt ein Neuzugang genau auf ihrer Position...

Konkurrenzkampf finde ich gut. Das spornt an. Außerdem kenne ich Tim schon länger. Er wird uns, wie die anderen Neuen, noch stärker machen.

Ein letzter Blick auf die vergangene Saison: Was hat den ESV so stark gemacht, dass am Ende sogar der Aufstieg gefeiert wurde?

Der Schlüssel ist die Jugendarbeit. Viele von uns kennen sich schon zehn oder sogar 15 Jahre und spielen lange zusammen. Und jetzt kommen aus der A-Jugend mit Janis Hinterleitner oder auch Luc Justen weitere Spieler nach, die in der Jugend den Unterschied in einer Mannschaft ausgemacht haben. Sie haben viel Qualität. Dazu haben wir noch ein paar alte Hasen im Kader – und genau diese Mischung bringt uns weiter. Das passt.

Am Sonnabend wartet mit Holstein Kiel ein Zweitligist im ersten Testspiel. Was überwiegt, die Angst vor einer Klatsche oder die Vorfreude?

Erst einmal haben wir den Anspruch 90 Minuten voll dagegenzuhalten. Natürlich müssen gerade wir Außenspieler mehr als sonst mit nach hinten arbeiten. Aber ich hoffe, dass wir auch ein paar gute Szenen haben werden und vielleicht ein oder mehr Tore machen. Auf jeden Fall ist es ein sehr guter Test für die Oberliga, in der wir wohl auch öfter gegen Mannschaften spielen, die viel Ballbesitz haben werden.

Ist man vor so einem Spiel vor etwa 2000 Zuschauern nicht sehr aufgeregt?

Ich würde sagen, dass man vor jedem Spiel eine positive Anspannung hat. Aber natürlich ist die Vorfreude, gegen ein Profiteam zu spielen, schon sehr groß. Wir haben uns in der vergangenen Saison in der Landesliga in einen Rausch gespielt. Aus diesem sollten wir eine gewisse positive Arroganz auch mit in das Spiel gegen Holstein nehmen.

Im Jahr 2007, beim letzten Duell beider Teams am Bystedtredder, siegte Holstein Kiel nur knapp mit 2:1. Ein gutes Ergebnis auch für Sonnabend, oder?

Nein, 2:1 für uns wäre besser (lacht).