Jugend-Fussball : ESV spielt nach 3:0-Führung nur Remis

Nach 22 Minuten liegen die Eckernförder in Osterrönfeld klar vorne, kassieren aber noch vor der Pause den Ausgleich. Die SG Dänischer Wohld bleibt ungeschlagen Spitzenreiter.

von Stefan Gerken

18. September 2018, 15:34 Uhr

Eckernförde | Der Eckernförder SV kam in der Fußball-Landesliga der B-Junioren trotz einer 3:0-Führung beim OTSV nicht über ein 3:3 hinaus. Besser machte es Tabellenführer SG Dänischer Wohld mit dem 6:1-Erfolg beim FC Wiesharde.



Osterrönfelder TSV – Eckernförder SV 3:3 (3:3)

Der ESV erwischte einen Traumstart. „Wir ließen Ball und Gegner laufen und erspielten uns zahlreiche Torchancen“, sagt Gästetrainer Björn Brünglinghaus. Die anfängliche Dominanz sorgte nach 22 Minuten für die 3:0-Führung. Doch was dann passierte, nennt der ESV-Coach „unerklärlich.“ Sein Team stellte das Fußball spielen komplett ein. So stellte der OTSV mit dem 3:3-Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff den Spielverlauf auf den Kopf. In der zweiten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch, allerdings mit wenigen Torchancen, und es blieb beim Remis.

Tore: 0:1 Wischnewski (7.), 0:2 Dagtekin (12.), 0:3 Mohrbach (22.), 1:3, 2:3, 3:3 Amini (28., 31., 40.).

FC Wiesharde – SG Dän. Wohld 1:6 (1:2)

Die Gäste lagen zur Pause nur knapp mit 2:1 vorne und verpasste eine höhere Führung. „Wir haben nur eine Chance zugelassen und die war drin. Aber wir sind ruhig geblieben und haben nach der Pause noch eine Schippe drauflegen können“, ist SG-Trainer Torben Dahsel zufrieden mit seinem Team, das nach vier Spielen ungeschlagen Tabellenführer ist.

Tore: 0:1 Zureck (7.), 0:2 Weihrauch (14.), 1:2 Kruse (34.), 1:3 Profitlich (45.), 1:4, 1:5 Weihrauch (47., 63.), 1:6 Sassen (69.).