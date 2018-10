Fussball-Landesliga : ESV schaut nur auf sich

In der Fußball-Landesliga Schleswig geht der Eckernförder SV am Sonntag als Favorit in sein Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten VfR Horst.

von Torsten Peters

19. Oktober 2018, 11:15 Uhr

Nachdem sich der Eckernförder SV im Tabellenmittelfeld der Fußball-Landesliga Schleswig festgesetzt hat, fährt die Mannschaft von Trainer Maik Haberlag als Favorit zum Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten VfR Horst. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15 Uhr.

Während die Eckernförder seit vier Ligaspielen ungeschlagen sind, gingen die Horster zuletzt drei Mal in Folge leer aus – und das im doppelten Sinne, denn die Steinburger kassierten nicht nur drei Niederlagen, sie blieben in diesen Begegnungen auch ohne eigenen Torerfolg.

„Dennoch würde ich nicht sagen, dass das Spiel ein Selbstläufer wird“, bremst Haberlag die Erwartungshaltung. „Horst hat ja eigentlich nicht vier, sondern sieben Punkte gesammelt, hat nur wegen der fehlenden Schiedsrichter drei Punkte abgezogen bekommen. Im Grunde genommen habe ich mich aber weniger mit dem Gegner, sondern vielmehr mit unseren Baustellen beschäftigt. Beim 2:2 in Altenholz haben wir uns nach unserer 2:0-Führung zu sehr vom hektischen Spiel unseres Gegners anstecken lassen, statt die frei gewordenen Räume besser zu nutzen.“

Die Eckernförder wollen gegen den VfR Horst ihre Heimstärke weiter ausbauen. Seit dem 4. Spieltag (0:2 gegen den OTSV) sind die Eckernförder auf eigenem Platz ungeschlagen. „Nach dem durchwachsenen Spielen zu Saisonbeginn sind wir immer weiter zusammengewachsen“, sagt Haberlag. „Dabei wollen wir uns auch gegen Horst für unseren Aufwand unter der Woche wieder belohnen.“

Trotz der Ausfälle von Julian Zülsdorff (verletzt), Leon Engelbrecht (erkältet) und Wladislaw Dietrich (Dienst) hat der ESV-Coach ein schlagkräftiges Team zur Verfügung.





EZ-Tipp: 2:0