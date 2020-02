Altenherren-Hallenfussball : ESV oder SG SchleiFörde: Meister-Entscheidung erst im letzten Spiel?

Am Sonnabend kommt es in der Halle 3 des Schulzentrums zum finalen Spieltag der Hallenrunde.

Avatar_shz von shz.de

13. Februar 2020, 20:35 Uhr

Spannend wie selten zuvor geht die 45. Eckernförder Altherren-Hallenrunde in die Endphase der Meisterschaft, denn voraussichtlich wird zwischen dem Tabellenführer SG SchleiFörde I und dem Titelverteidiger Eckernförder SV I am Ende das Torverhältnis entscheiden. Der finale Spieltag des Hallenfußballturniers beginnt Sonnabend ab 12.15 Uhr in der Halle 3 des Schulzentrums.

Nur ungern wird sich die SG SchleiFörde an den Spieltag der Hinrunde erinnern, als sie überraschend dem TSV Waabs 0:3 unterlag, während zeitgleich der ESV alle vier Spiele gewann. Allerdings hat der amtierende Meister am Sonnabend das erheblich schwierigere Programm, denn mit dem Gettorfer SC (3.), Osdorfer SV (4.), SG BaRiEM I (6.) sowie Osterbyer SV (7.) haben sie es mit Mannschaften zu tun, die durchaus zu einem Hindernis werden können. Die SG dagegen hofft, dass die Matthiesen-Brüder Jens und Sönke wieder einsatzbereit sind, damit es gegen SG BaRiEM II (5.), TSV Waabs (9.) und SG Schinkel/Neuwittenbek (10.) diesmal zu drei Siegen reicht. In diesem Falle würden beide Teams punktgleich auf Augenhöhe das Turnier beenden, sodass es auf das Torverhältnis ankäme.

Im Kampf um die Qualifikation zum Pokalspieltag haben der TSV Waabs und die SG Schinkel/Neuwittenbek nur noch theoretische und unrealistische Chancen.

Der letzte Spieltag endet gegen 17.45 Uhr mit der Begegnung Osterbyer SV gegen den Eckernförder SV I, die unter Umständen über die Meisterschaft entscheiden kann.

Spielplan

12.15 Uhr: SG BaRiEm II – SchleiFörde II, 12.30 Uhr: SG Schinkel/Neuw. – SchleiFörde I, 12.45 Uhr: TSV Waabs – Eckernförde IF, 13 Uhr: SG BaRiEm II – SchleiFörde I, 13.15 Uhr: SchleiFörde II – ESV II, 13.30 Uhr: SG BaRiEm II – SG Schinkel/Neuw., 13.45 Uhr: Eckernförder IF – SG BaRiEm I, 14 Uhr: SchleiFörde I – TSV Waabs, 14.15 Uhr: SchleiFörde II – Osdorfer SV, 14.30 Uhr: Gettorfer SC – ESV II, 14.45 Uhr: TSV Waabs – SG BaRiEm II, 15 Uhr: SG BaRiEm I – SG Schinkel/Neuw., 15.15 Uhr: Eckernförder IF – Osterbyer SV, 15.30 Uhr: TSV Waabs – SG BaRiEm I, 15.45 Uhr: SG Schinkel/Neuw. – Gettorfer SC, 16 Uhr: ESV I – Osdorfer SV, 16.15 Uhr: ESV II – Osterbyer SV, 16.30 Uhr: SG BaRiEm I – ESV I, 16.45 Uhr: Osterbyer SV – Osdorfer SV, 17 Uhr: ESV I – Gettorfer SC, 17.15 Uhr: Osdorfer SV – ESV II, 17.30 Uhr: Osterbyer SV – ESV I