Fussball-Oberliga : ESV-Niederlage ein Warnzeichen

Eckernförder unterliegen Verbandsligist Türkspor Kiel II mit 1:2 im Testspiel

von Stefan Gerken

22. Juli 2019, 16:18 Uhr

Auch wenn es nur ein Testspiel war, so war Maik Haberlag nach dem 1:2 (1:1) gegen Verbandsligaaufsteiger Inter Türkspor Kiel II einigermaßen angefressen. Der Coach der Oberligafußballer vom Eckernförder SV sah zwar einen starken Auftakt seines Teams, doch nach 20 Minuten war dieser verpufft. „Danach war es nicht mehr so toll. Die Niederlage sollte für uns ein Warnzeichen sein“, so Haberlag.

Dabei setzte der ESV den Gast aus Kiel anfangs so sehr unter Druck, dass dieser gehörig ins Schwimmen geriet und mehrfach Bälle am eigenen Strafraum verlor. So war das 1:0 durch Leon Engelbrecht (8.) eigentlich zu wenig für den dominanten Auftritt des ESV.

Der Gast deutete mehrfach an, dass er offensiv durchaus einen schnellen und gepflegten Ball spielen kann, doch die Gegentore kassierte der ESV jeweils nach einem Standard. „Das haben wir richtig schlecht verteidigt. Beim 1:1 haben wir mehrfach die Chance einzugreifen und beim 1:2 war die Zuteilung wieder eine Katastrophe“, übte Haberlag Kritik. Mehr als die Niederlage ärgerte ihn jedoch, dass seine Schützlinge nach dem guten Beginn nicht mehr die richtige Balance ins Spiel bekamen. „Wir hatten eine Phase wo wir jeden Ball tief gespielt haben, anstatt auch mal einen Zeitraum den Ballbesitz auszuspielen. Nach der Pause war es dann genau anders herum. Da haben wir gar keine tiefen Bälle mehr gespielt.“ Und so ging auch die Torgefahr flöten.

Tore: 1:0 Engelbrecht (8.), 1:1 Se. Aydemir (21.), 1:2 Büber (82.).