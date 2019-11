Fussball-Oberliga : ESV in Eichede so jung wie nie – drei A-Jugendliche dürfen Erfahrung sammeln

Eckernförder nehmen mit Luc Justen, Liam Thierling und Mattis Voß drei A-Jugendliche mit nach Eichede.

von Stefan Gerken

08. November 2019, 15:38 Uhr

Am Sonntag um 14 Uhr beginnt für den Eckernförder SV der Start in die Rückserie der Fußball-Oberliga. Viel Erfahrung konnte die junge Aufsteigermannschaft bereits sammeln, Punkte dagegen blieben Mangelware. Erst einen Zähler holte der ESV beim 2:2-Remis in Bordesholm. Eckernfördes Trainer Maik Haberlag bleibt bei den Zielen für die Rückserie daher naturgemäß eher zurückhaltend: „Wir haben bis auf Kropp jetzt jeden Gegner gespielt und nehmen uns vor, gegen alle Teams besser zu spielen, als in der Hinrunde.“

Den Anfang zu diesem Vorhaben bildet die Partie in Eichede. Gegen den ehemaligen Regionalligisten sahen die Eckernförder im Heimspiel am Bystedtredder Mitte August sehr gut aus. Am Ende reichte eine 1:0-Führung und das zwischenzeitliche 2:2 aber nicht aus, um einen Punkt zu ergattern. „Eichede spielt mit viel Ballbesitz aus einem guten Zentrum heraus“, erinnert sich Haberlag an die Stärken des Gegners.

Die Voraussetzungen sind für die Eckernförder an diesem Spieltag nicht ganz so gut. Gleich drei Spieler fehlen gesperrt. Leon Engelbrecht nach fünf Gelben Karten, Leon Knittel und Ole Altendorf nach ihren Roten Karten im Pokal und zuletzt gegen Eutin. Für die Schiedsrichterbeleidigung von Altendorf gab es nur ein Spiel Sperre, was wohl unter dem Motto „Glück gehabt“ verbucht werden kann.

Da noch weitere Spieler fehlen, hätte Haberlag nur 14 Mann in Eichede dabei. Die freien Kaderplätze werden jetzt genutzt, um die Jugend noch weiter in die Ligamannschaft einzubauen. Mit den beiden Offensivspielern Luc Justen (17) und Liam Thierling (18) sowie Verteidiger Mattis Voß (18) werden drei A-Jugendliche auf der Bank sitzen. „Es ist gut, dass sie die Abläufe kennen lernen und möglicherweise ja auch ein paar Oberligaminuten bekommen werden“, so Haberlag. „Wir werden unseren Weg mit Spielern aus der eigenen Jugend konsequent weitergehen“, fügt er hinzu.



So könnte der ESV spielen: Christensen – Lorenz, Puphal, Zülsdorff, Lietz – Mohr – Mahrt, Nommels, Stöterau – Witte, Münz.