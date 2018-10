Fussball-Kreisklasse A : ESV III schenkt den Sieg her

Eckernförder betreiben gegen Bredenbek Chancenwucher

von shz.de

01. Oktober 2018, 11:27 Uhr

Über ein 1:4 zur Pause hätte sich der SSV Bredenbek beim Auswärtsspiel der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Nord beim ESV III nicht beschweren können. Doch anstatt die große Überraschung zu schaffen, gaben die Eckernförder den möglichen Sieg zu einfach her.

Kreisklasse A

Mitte-Nord

SG Eckernf./Fleckeby – Gettorfer SC II 8:0 (6:0)

Der Gettorfer SC II war wie erwartet auch gegen die SG völlig chancenlos und ziert jetzt sogar das Tabellenende. „Wir haben, anders als in der Woche zuvor, unsere Chancen effektiv genutzt. Man muss natürlich dazu sagen, dass es uns der Gegner spätestens nach dem 2:0 auch sehr leicht gemacht hat“, sagt SG-Trainer Christian Jorrens, der sich auch mit der Art und Weise, wie seine Elf die Treffer herausspielte, sehr zufrieden zeigte. Die Gäste hingegen kamen kein einziges Mal richtig gefährlich vor das Tor der Heimelf.

Tore: 1:0, 2:0 Lüdeke (10., 15.), 3:0 J. Kommorovski (33.), 4:0 Paulsen (35.), 5:0 Kuczynski (37.), 6:0 J. Kommorovski (44.), 7:0 S. Matthiesen (55.), 8:0 Bouslama (84.).



TSV Waabs – Suchsdorfer SV II 8:0 (2:0)

Auch der TSV Waabs fertigte seinen Gegner mit 8:0 ab. „Allerdings dürfen wir den Kantersieg nicht überbewerten, denn der Gegner reiste lediglich mit elf Mann an und dezimierte sich in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt, sowie durch eine Rote Karte auf neun einsatzfähige Spieler“, erklärt TSV-Co-Trainer Toni Fahn. Seine Mannschaft dominierte die Partie nach ausgeglichenen Anfangsminuten nach Belieben. Besonders Constantin zu Schleswig-Holstein hatte einen Sahnetag erwischt, denn er bereitete nicht nur das 1:0 und 2:0 vor, sondern legte in der zweiten Halbzeit einen eigenen Hattrick oben drauf.

Tore: 1:0 Heidrich (9.), 2:0 Pommerening (28.), 3:0 Heidrich (50.), 4:0, 5:0, 6:0 zu Schleswig-Holstein (53., 66., 70.), 7:0 Suhr (79.), 8:0 Hein (81.).

Bes. Vork.: Hein (TSV) verschießt FE (80.).

Rote Karte: Wirth (26., Tätlichkeit, SSV).



Eckernförder SV III – SSV Bredenbek 1:3 (1:1)

Das der personell arg gebeutelte ESV diese Partie nicht gewann, hatte er sich selbst zuzuschreiben: „Ein geschenkter Sieg, denn gerade in der Phase um unseren Führungstreffer vergaben wir einige Hochkaräter, die, wären sie genutzt worden, die Partie in eine ganz andere Richtung gelenkt hätten“, ärgert sich Coach Jan Retzlaff über die Unkonzentriertheiten im Abschluss. So aber holte man die Gäste nach dem 1:0 durch zwei individuelle Fehler kurz vor und nach der Pause zurück ins Boot. „Leider ließ ESV-Liga-Trainer Maik Haberlag ab der 60. Minute konditionell stark nach, sonst wäre eine Wende immer noch möglich gewesen“, hatte Retzlaff seinen Humor nicht verloren.

Tore: 1:0 Mohammad (30.), 1:1 Kleyer (40.), 1:2 Perez (48.), 1:3 Kriesten (58.).



FC Holtenau 07 – TSV Altenholz III 1:2 (1:1)

In dieser von beiden Seiten sehr fairen Auseinandersetzung landete der TSV endlich seinen ersten Saisonsieg, mit dem er die Rote Laterne an den GSC II weiterreichen konnte. „Das war unheimlich wichtig für die Moral“, atmet Trainer Orhan Yarar erleichtert auf. Seine Mannschaft wirkte in der Anfangsphase noch unsortiert und kassierte verdientermaßen das 0:1, ehe man sich durch einige Umstellungen fing und durch Sergej Bobko schnell eine Antwort parat hatte. Bobko war es auch, der seine Mannen kurz nach Wiederbeginn mit dem 2:1 auf die Siegerstraße brachte. Am Ende musste Keeper Dennis Redmann mit einer starken Parade den Dreier sichern (87.).

Tore: 1:0 Wituszynski (13.), 1:1, 1:2 Bobko (19., 50.).

Barkelsbyer SV – TSV Borgstedt 1:1 (0:1)

Die bisherige, makellose Bilanz des Aufsteigers bekam einen ersten, kleinen Kratzer. „Wir haben dieses Spiel völlig zurecht nicht gewonnen, denn wir lieferten eine grottenschlechte Leistung ab“, kritisiert BSV-Trainer Kay Petke. Die Gäste machten hingegen das beste aus ihren Möglichkeiten und gingen nach gut einer halben Stunde, aus abseitsverdächtiger Position, nicht einmal unverdient durch Bastian Kaminski in Führung (35.). Hannes Schoene-Warnefeld glich nach Pass von Ben Muth fast unmittelbar danach aus (39.). „Wir hatten uns dann für die zweite Halbzeit einiges vorgenommen, doch wir kehrten schnell in den alten Trott zurück“, spricht Petke von einer ideenlosen Vorstellung seines Teams.

Tore: 0:1 Kaminski (35.), 1:1 Schoene-Warnefeld (39.).



TSV Melsdorf – Brekendof. TSV 4:2 (3:1)

Die Partie in Melsdorf stand für den Aufsteiger unter keinen guten Vorzeichen, denn Trainer Andy Sakowski musste kurzfristig gleich drei Spieler aus der ersten Elf ersetzen. „Wir wollten deshalb zunächst tiefer und kompakter stehen als wir es gewohnt sind“, so Sakowski, der seine Mannschaft eine halbe Stunde, beim Stand von 1:1, auf einem guten Weg sah. Das 3:1 für die Hausherren (43.) erkannte er aber schon als Genickbruch, auch weil vom Schiedsrichter zu Beginn der zweiten Halbzeit ein klares Handspiel im gegnerischen Strafraum übersehen wurde. „Beim 4:1 haben wir gepennt, da war es dann endgültig gelaufen“, konstatiert Sakowski trotz des Kopfballtreffers zum 4:2 von Andreas Lund.

Tore: 1:0 Irmak (10.), 1:1 S. Schröder (15.), 2:1 Irmak (31.), 3:1, 4:1 Trepca (43., 58.), 4:2 Lund (67.).



Kreisklasse A Nord

IF Stern Flensburg II – SG Schwansen 6:0 (1:0)

Die SG Schwansen musste auch in Flensburg erkennen, dass sie vermeintlich vor einer ganz schweren Saison steht. Der Zug in Richtung gesichertem Mittelfeld ist nach der 0:6-Klatsche zunächst einmal abgefahren. Dennoch bleibt Trainer Alexander Luft, der aufgrund von erheblichem Personalmangel selbst das Tor seiner Mannschaft hüten musste, noch gelassen: „Es wird in unserer Staffel nur einen Absteiger geben. Zudem fiel die Niederlage heute viel zu hoch aus, denn die erste Halbzeit waren wir klar spielbestimmend“. Direkt nach dem 1:0 besaß Abdulbaset Al Ziab eine große Ausgleichschance. Nach dem Eigentor von Michael Köpp zum 0:3 ließen Kraft und Moral dann erheblich nach.

Tore: 1:0 Anastasiadis (11.), 2:0 El Zoul (68.), 3:0 Köpp (75., ET), 4:0 Falck (84.), 5:0 Anastasiadis (87.), 6:0 Wichert (89.).