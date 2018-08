Fussball-Landesliga : ESV: Hochzeit und andere Sorgen

Eckernförder müssen wichtiges Spieler-Trio gegen Rantrum ersetzen. Die Offensive soll gefährlicher werden.

von Stefan Gerken

24. August 2018, 18:30 Uhr

Eckernförde | Die Hochzeit vom ehemaligen ESV-Spieler Dirk Wallochny sorgt vor dem Heimspiel der Fußball-Landesliga Schleswig für kleinere Sorgenfalten auf der Stirn von Eckernfördes Trainer Maik Haberlag. Denn mit Kapitän Marc Medler, Jan-Ole Jürgensen und Nicolas Lietz reisen drei Spieler zur Feier, die wohl in der Startelf gestanden hätten. „Bei den bisherigen Spielen war unsere Personalsituation etwas entspannter“, will es Haberlag nicht zu dramatisch darstellen. Zu Gast ist am Sonntag (15 Uhr) der Tabellendritte TSV Rantrum.

Es ist das dritte Heimspiel in Serie für die Eckernförder, die zuletzt drei Partien in Serie verloren haben und dabei ohne eigenes Tor blieben. Dadurch ist die Haberlag-Elf in der Tabelle nach vier Spielen auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Es gilt nun, sich dort wieder rauszuarbeiten und besonders in der zuletzt nicht sehr durchschlagskräftigen Offensive eine positive Entwicklung zu zeigen. „Das ist nicht ganz leicht zu trainieren, aber dennoch haben wir natürlich am Angriff, den Laufwegen und dem richtigen Timing bei den Pässen gearbeitet“, sagt Haberlag. Da zuletzt der einzige nominelle Stürmer – entweder Tjark Carstensen oder Lukas Witte – ziemlich wenig ins Spiel eingebunden wurden, sollen sie mehr Unterstützung aus dem offensiven Mittelfeld erhalten. Einer, den genau diese Spielweise auszeichnet, ist Christopher Nommels, der wieder ins Training eingestiegen ist und seine Chance erhalten könnte. Ebenfalls wieder bereit, steht nach einwöchiger Verletzungspause Henrik Stöterau. Leon Engelbrecht ist nach auskurierter Verletzung zwar auch wieder ins Training eingestiegen, wird aber am Sonntag noch nicht im Kader stehen.

Haberlag erwartet mit dem TSV Rantrum einen noch schwereren Gegner, als es die Osterrönfelder am vergangenen Sonntag beim 0:2 schon waren. „Sie haben in der Vorwoche beim 0:1 gegen Jevenstedt ihr erstes Gegentor im vierten Spiel kassiert. Das zeigt ihre Qualität. Ich erwarte sie ähnlich defensiv wie den OTSV, mit einem gefährlichen Umschaltspiel“, sagt der ESV-Trainer.

Für sein Team gilt es nun wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Denn die Entwicklung einer jungen Mannschaft geht deutlich leichter, wenn sie nicht frühzeitig fester Bestandteil des Abstiegskampfes ist.



So könnte der ESV spielen: Weynell – Bamler, Puphal, Tuchen, Zülsdorff – Knittel – Altendorf, Horstmann, Nommels, Kumstel – Carstensen.

EZ-Tipp: 1:2.