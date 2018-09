Fussball-Landesliga : ESV dreht Spiel in Hohenwestedt

Nicolas Lietz und Leon Apitz treffen bei 2:1-Sieg, während ESV-Torwart Weynell die drei Punkte in der Nachspielzeit mit einer starken Parade festhält.

von Stefan Gerken

02. September 2018, 16:00 Uhr

Der Eckernförder SV hat die Serie von vier sieglosen Spielen in Folge mit einem 2:1 (0:1)-Auswärtserfolg bei Aufsteiger MTSV Hohenwestedt beendet. ESV-Trainer Maik Haberlag freut sich vor allem darüber, dass sein Team immer mehr Konstanz ins eigene Spiel bekommt. „Außerdem ist es schön für die Mannschaft, dass wir ein Spiel nach einem Rückstand drehen konnten“, sagt der Coach, der mit dem Sieg im Rücken nun zuversichtlich in die Woche vor dem mit Spannung erwarteten Derby gegen den Gettorfer SC geht.

Der Aufsteiger wurde in der Anfangsphase von einem gut aufgelegt ESV mehrfach vor Probleme gestellt. Erst traf Christopher Nommels den Ball beim Abschluss im Strafraum nicht richtig, sodass das Leder neben dem Tor landete, dann vergab Marek Kumstel eine noch größere Chance zur Führung, als er nach einem Lauf über den halben Platz frei vor MTSV-Torwart Blaas stand, dann aber nicht mehr genug Kraft für einen konsequenten Abschluss hatte und den Torwart anschoss. „Wir müssen bei einer der Szenen in Führung gehen“, hadert Haberlag. Nach einer Viertelstunde hatten die Gastgeber den Respekt abgelegt und kamen besser ins Spiel. Nach einem abgewehrten Standard, landete der Ball vor den Füßen von Hohenwestedts Stürmer Thies Kochanski, der zur Führung für die Gastgeber traf. Diese hatte dann auch bis zur Pause bestand. „Ich dachte nur: ,Nicht schon wieder!‘ Aber wir haben nach der Pause gegen sehr tief stehende Hohenwestedter nochmal eine Schippe drauf gelegt und waren in unseren Aktionen konsequenter. Wir haben es erzwungen“, sagt Haberlag.

Allerdings mussten sich die Eckernförder lange gedulden, bis die Überlegenheit und der hohe Ballbesitzanteil auch etwas Zählbares einbrachte. Nach 67 Minuten erwarteten alle Gäste einen Pfiff von Schiedsrichter Schmeling, doch er ahndete ein Handspiel im Strafraum nicht. Haberlag hatte kurz zuvor offensiv gewechselt und brachte Leon Apitz, der nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder fit war. Das sollte sich auszahlen. Erst war es jedoch Nicolas Lietz, der nach 77 Minuten einen Ball hinter die Abwehr lupfte und dort Christopher Nommels fand. Dieser wurde resolut von Torwart Blaas abgeräumt, sodass es einen klaren Elfmeter für den Gast gab. Lietz bewies, dass er ein guter Schütze vom Punkt ist und erzielte den Ausgleich. „Danach haben wir leider die Ordnung verloren, und es gab einen teilweise wilden Schlagabtausch“, sagt Haberlag über die Minuten nach dem Ausgleich. Doch der ESV hatte noch einen Pfeil im Köcher. Nach einer Kopfballverlängerung von Franz Tuchen startete Joker Apitz durch und traf von halbrechts ins lange Eck (85.). Doch eine Großchance hatte der MTSV noch zum Ausgleich, als es in der Nachspielzeit einen Freistoß aus 18 Metern gab. Die Hohenwestedter hatten den Torschrei schon auf den Lippen, doch Marcel Weynell im ESV-Tor lenkte den Schuss reaktionsschnell zur Ecke. Dann war Schluss.

„Das war phasenweise schon richtig gut. Jetzt freuen wir uns alle auf das Highlightspiel am kommenden Freitag gegen Gettorf“, sagt Haberlag.





MTSV Hohenwestedt: Blaas – Zauter, Pinkert, Schnoor, Breiholz – C. Sievers, T. Sievers (72. Cordes), Landt, Scherbarth – Rathje, Kochanski.

Eckernförder SV:Weynell – Altendorf, Jürgensen, Zülsdorff, Lietz – Knittel (82. Engelbrecht) – Kumstel (46. Medler), Behrens (65. Apitz), Nommels, Stöterau – Tuchen.

SR: Schmeling (Hemmingstedt).

Zuschauer: 112.

Tore: 1:0 Kochanski (30.), 1:1 Lietz (78., FE), 1:2 Apitz (82.).