Jugendfussball-Landesliga Schleswig : ESV dreht ein 0:2 in Hattstedt noch in einen 4:2-Erfolg

Die ersatzgeschwächten Eckernförder beenden die erfolgreiche Halbserie mit einem Auswärtssieg.

03. Dezember 2019, 16:52 Uhr

Ersatzgeschwächt, mit zwei Spielern aus der D-Jugend auf der Bank, trat der Eckernförder SV in der Fußball-Landesliga der C-Junioren in Hattstedt an. Ein Kraftakt brachte am Ende den 4:2-Sieg, während der TSV Neudorf-Bornstein nicht zum Einsatz kamen.

SG Lagedeich/Hattstedt – Eckernförder SV 2:4 (2:0)

Der ESV hatte in dieser Formation noch nicht zusammen gespielt, was sich in den Anfangsminuten vor allem in der Abwehr bemerkbar machte. Die Hattstedter nutzten die Unsicherheit und erzielten schnell zwei Tore. „Zur Halbzeit gab es eine deutliche Ansprache und meine Jungs haben es danach sehr gut gemacht“, erklärte ESV-Trainer Sven Zeller. Eckernförde riss das Ruder komplett herum. Konsequente Zweikämpfe und gute Spielzüge wurden mit vier Treffern belohnt. „Dieser Sieg war das Sahnehäubchen auf die relativ gute Hinrunde“, freute sich Zeller. Der ESV gehört zur Spitzengruppe der Liga und steht im Pokal-Halbfinale.

Tore: 1:0 Thomsen (4.), 2:0 Horstmann (10.), 2:1 Reitz (55.), 2:2 Daquri (65.), 2:3 Monnheimer (67.), 2:4 Armini (70.).