Handball-Kreispokal : Erster Pokal-Titel für den EMTV

Eckernförder Männer feiern Pokalsieg über HSG Schleswig – Frauenteam des EMTV unterliegt Kappeln.

von shz.de

18. April 2018, 06:00 Uhr

Auf Endspiel-Frust folgte Titel-Jubel! Nachdem die Handball-Frauen des Eckernförder MTV im Finale des Kreispokals im KFV Schleswig dem TSV Kappeln mit 15:21 (10:8) unterlagen, gelang den Männern mit dem 25:20 (15:8)-Sieg über die HSG Schleswig der größte Erfolg der Vereinsgeschichte – und eine weitere Steigerung steht mit dem sehr wahrscheinlichen Aufstieg noch bevor.

„Es war ein typisches Pokalspiel, in dem alles möglich war. Nach guter erster Halbzeit und einem Zwischentief haben wir letztlich doch noch ungefährdet gewinnen können“, strahlte mit feuchten Augen der stolze EMTV-Trainer Heiner Petersen. Der Coach, der Ende November 2015 auf Bitten des Handball-Obmanns Christian Levien wieder den Trainerposten, damals mit Uli Hedtke übernahm, ist der Vater der erfolgreichsten EMTV-Mannschaft aller Zeiten, die erstmals den „Pott“ nach Eckernförde holte. Begleitet von 300 Zuschauern, die noch lange nach dem Abpfiff applaudierend ihre Lokalmatadoren feierten. Ebenfalls für höhere Aufgaben empfahl sich das junge Schiedsrichtergespann Daniel Jonischkeit (Flensburg) und Manuel Thomsen (Kappeln).

Im Vorspiel standen sich im Frauen-Finale der Eckernförder MTV und der TSV Kappeln gegenüber. Hier setzten sich die favorisierten Kappelnerinnen verdient mit 21:15 (10:8) durch, nachdem sich das Team des Eckernförder Trainergespanns, Fabian Huth und Sebastian Glowalla, erst in den letzten 20 Minuten, trotz der zehn Treffer von Eike Schütte, geschlagen geben musste.

Dass die Partie der Männer zwischenzeitlich noch spannend werden könnte, war anfangs nicht zu erwarten, denn die Heimmannschaft zog nach 0:1-Rückstand über 7:3 (15.) und 12:7 (25.) bis zur Pause auf 15:8 davon. „Sieben Tore sind gar nichts“, motivierte HSG-Trainer Marvin Maier seine Spieler, die diese Botschaft plötzlich auch umsetzten. Sie holten Tor für Tor bis zum 18:16 (45.) auf und brachten den EMTV in arge Bedrängnis. Dann sah der Schleswiger Benjamin Detjens nach seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte. Die folgende Phase nutzten die Eckernförder und nahmen das Heft wieder in die Hand. Während die gut gestaffelte Abwehr die Grundlage für den Erfolg war, hatte mit sieben Toren im Angriff Moritz Riesen seinen großen Aufritt.

„Auf diese Abwehr baue ich auch in den drei bevorstehenden Punktspielen gegen Lindewitt, Erfde und in Glücksburg im Kampf um Aufstieg und Meisterschaft“, richtet der EMTV-Coach den Blick bereits jetzt wieder auf die kommenden Aufgaben in der Kreisoberliga nach vorne.

EMTV: Mertens, Wischer – Heldt (4), Glowalla, Köhler, Riesen (7), Schäffler, Kraack (4), Levien (1), Wohlleben (2), F. Huth (2), Kroniger (2/2), Fleischmann, Böttcher (3).

SR: Jonischkeit/Thomsen. – Zeitstrafen: 3:5 – Rote Karte: 48. Detjens (HSG, dritte Zeitstrafe). – Zuschauer:300.