Hallenfussball in Eckernförde : Erneut namhaftes Teilnehmerfeld beim 26. Markant-Cup

Traditionsreiches Jugendturnier des ESV startet am Sonnabend mit der D-Jugend, Sonntag folgt die E-Jugend.

von Stefan Gerken

31. Januar 2020, 11:39 Uhr

Zur 26. Auflage des Markant-Cups werden am Sonnabend und Sonntag wieder die Hallen-Tore des Schulzentrums Süd geöffnet. Der Markant-Cup des Eckernförder SV hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Highlight der Wintersaison im Terminkalender der Jugendfußball-Mannschaften entwickelt. Am Sonnabend geht ab 13 Uhr die D-Jugend an den Start, am Sonntag ab 11 Uhr folgt die E-Jugend. Wieder ist es den Ausrichtern gelungen, zwei hochklassige Teilnehmerfelder zusammenzustellen.

Generationen von Nachwuchs-Fußballern gingen seit der ersten Auflage im Jahr 1995, in den Hallen des Schulzentrums, auf Tore- und Trophäenjagd. Dieses besondere Flair mit den drei zusammen liegenden Hallen, hat sich sogar bis zu den ganz namhaften norddeutschen Traditionsvereinen herumgesprochen. Dementsprechend verwundert es nicht, dass neben den Kieler Störchen, dem VfB Lübeck auch die Vereinsnamen des Hamburger SV und FC St. Pauli in den Siegerlisten zu finden sind. Die weiteste Anreise in der Turnierhistorie nahm bis dato der D-Jugend-Nachwuchs des SV Werder Bremen auf sich, einem Bremer Erfolg stand seinerzeit allerdings der HSV im Wege.

Bei der diesjährigen 26. Auflage werden die letztgenannten Vereine zwar fehlen, dennoch werden wieder 36 Mannschaften alles daransetzen, um die begehrten Trophäen mit auf die Heimreise nehmen zu können. Bei den D-Jugendlichen tummeln sich nicht weniger als 12 schleswig-holsteinische Verbandsligisten, was ein sehr hohes Niveau und eine sehr enge Leistungsdichte erwarten lässt. Zunächst Außenseiterrollen werden wohl den Mannschaften der SG HSW 08, SG Eckernförde/Fleckeby und dem Team Förde einzuräumen sein, doch wie oft hat David den übermächtig scheinenden Goliath schon ein Bein gestellt und für faustdicke Überraschungen gesorgt. Im Finale, ab etwa 18.15 Uhr, wird dann auch die Frage geklärt, ob vielleicht der ESV seinen dritten Titel in der Turnierhistorie feiern kann.

Einen Tag später beginnen die Spiele in der Altersklasse der E-Jugend bereits um 11 Uhr – mit ebenfalls namhafter Beteiligung, wie dem SC Weiche Flensburg 08, VfR Neumünster oder SV Eichede. Aber auch die übrigen Teams, zu denen mit der Mädchen-Kreisauswahl des Kreis-Fußballverbandes Schleswig-Flensburg erstmals ein reines Mädchen-Team gehört, sind allemal in der Lage Paroli zu bieten.

In der Pause zwischen der Haupt- und Zwischenrunde gegen 14 Uhr gehört das Hallenparkett dann ganz und gar den allerjüngsten Spielerinnen und Spielern innerhalb der ESV-Nachwuchsabteilung. Rund 50 Kinder der Jahrgänge 2013 bis 2015 zeigen dem Publikum ihre fußballerischen Künste im Rahmen einer Trainingsdemonstration.

Erstmalig in der Geschichte des Markant-Cups stellt sich die Frage nach möglichen Titelverteidigern nicht. Sowohl der SV Lurup aus Hamburg bei der D-Jugend als auch die SpVg Eidertal-Molfsee, als letzter Sieger bei den E-Junioren, können durch Terminüberschneidungen nicht zur Titelverteidigung antreten.

Teilnehmerfeld

D-Jugend: SV Fleckeby, SG HSW 08, Team Förde, SC Weiche Flensburg 08, TSB Flensburg, SG Großer Plöner See, SG Haithabu, Heider SV, TSV Heiligenstedten, SG Itzehoe-Oelixdorf, KSV Holstein Kiel, TSV RW Niebüll, TuS Nortorf, Oldenburger SV, Osterrönfelder TSV sowie drei Teams des Eckernförder SV.

E-Jugend: SV Adelby, Büdelsdorfer TSV, SV Eichede, SV Fleckeby, DGF Flensburg, SC Weiche Flensburg 08, FC Fockbek, MTSV Hohenwestedt, SV Janneby 90, Kreisauswahl Juniorinnen Schleswig-Flensburg, SG Lütjenwestedt/Todenbüttel, TSV Neudorf-Bornstein, VfR Neumünster, VfL Pinneberg, JFV Preetz, Suchsdorfer SV sowie zwei Teams des Eckernförder SV.