Erhobenen Hauptes auswärts punkten

06. September 2019, 12:39 Uhr

Schinkel | Nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück wird es Zeit für die Fußballer des 1. FC Schinkel in der Verbandsliga Ost erneut zu punkten. Doch die heutige, um 14 Uhr beginnende Aufgabe beim TSV Stein ist alles andere als ein Selbstläufer, bei dem die Gäste ein weiteres Mal auf ihren Cheftrainer Volkmar Meyer werden verzichten müssen. „Leider hat der TSV unserer Verlegungsanfrage nicht zugestimmt“, bedauert Meyer, denn bei einer Austragung der Partie am Sonntag, hätte er sein Team nach den Flitterwochen wieder ins Feld führen können.

„Stein hat eine schlagkräftige Truppe“, weiß derweil FC-Sportdirektor Andreas Junghans, dass die Rot-Weißen an die zuletzt gegen den MTV Dänischenhagen (1:2) gezeigte Leistung definitiv anknüpfen müssen, um eine Chance gegen den Drittplatzierten zu haben. „Sie laufen ihren Gegner auf dem kleinen Platz sehr früh an und sind zweikampfstark“, weist er ferner darauf hin, dass es darum gehen wird, sich zu jedem Zeitpunkt zu konzentrieren und Fehler im Spielaufbau tunlichst zu vermeiden. „Doch wir wollen uns in erster Linie auf unsere Stärken konzentrieren und richten den Blick in der Tabelle auch längst noch nicht nach unten“, fordert Junghans eine breite Brust von seinen Schützlingen, um zumindest einen Punkt zu ergattern und den gesicherten Regionen des Tableaus näherzukommen.