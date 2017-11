Karate : Erfolgreicher Jahresabschluss für Fuji Yama

vergrößern 1 von 3 Foto: ez 1 von 3

von Stefan Gerken

erstellt am 30.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Bargteheide | Der Karateverein Shinto Bargteheide richtete den Fritz-Konau-Memorial-Cup in Gedenken an den im vergangenen Jahr verstorbenen langjährigen Schatzmeister des Karateverbandes Schleswig-Holstein (KVSH) aus. Auch Fuji Yama Eckernförde nahm sehr erfolgreich am Turnier teil. KVSH-Vizepräsident Rolf Lahme lobte in seiner Ansprache Fritz Konau als „sehr guten Freund. Er hatte immer ein offenes Ohr für Jeden und half, auch mit eigenen finanziellen Mitteln, wo er konnte“.

Die Eckernförder Vertretung umfasste 12 Sportler, die in den jeweiligen Alters- und Graduierungsklassen in Kata – der Schattenkampf gegen imaginäre Gegner – antraten. Zusätzlich stellte Fuji Yama mit Kilian und Karsten Schumacher zwei Kampfrichter.

Insgesamt waren rund 180 Karatekämpfer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen gemeldet. Als erster Eckernförder musste Felix Lehmann in der Gruppe Kinder A in eine der drei Kampfflächen. Er gewann seine Vorrunden und zog souverän ins Finale ein – und das bei seinem ersten Turnierstart überhaupt. Natalie Reinhardt tat es ihm gleich und zog ebenfalls ins Finale ein. Genauso wie die Eckernförder Karatekas Lisa Reinhardt, Jonna Behrendt, Celina Ullrich, Christian Leonhardt und Sophie Schumacher. Und auch die Eckernförder Marco Lehmann und Sportwart Andreas Frahm standen im Finale.

Lena Müller und Emily Dobratz blieb der Finaleinzug dieses Mal verwehrt, beide konnten mit Rang 3 beziehungsweise 5 am Ende aber dennoch gut leben.

Die Finalkämpfe wurden auf zwei Kampfflächen durchgeführt – und das mit großer Eckernförder Beteiligung. Neun Mal war Fuji Yama im Finale vertreten. Die Eckernförder Christian Leonhardt, Marco Lehmann und Andreas Frahm mussten ihren Gegnern gratulieren und wurden Zweite.

Besser lief es für die weiteren Eckernförder Finalisten. Felix Lehmann, Natalie Reinhardt, Lisa Reinhardt, Jonna Behrendt, Celina Ullrich und Sophie Schumacher überzeugten auch in den Finalbegegnungen die Kampfrichter und holten sich den erhofften ersten Platz auf dem Podium.

Die Gruppe, in der Ida Tode startete, wurde im Modus Jeder-gegen-Jeden durchgeführt. Hier dominierte Tode ihre Gegner und gewann alle Kämpfe, so dass auch sie sich den ersten Platz erkämpfte.

Jugendwart Bennet Schumacher fasst zufrieden zusammen: „Mit 12 Starts haben wir einen fünften, einen dritten, drei zweite und sieben erste Plätze erkämpft. Elf Mal standen wir auf dem Siegerpodest – was für ein grandioser Jahresabschluss für unseren Verein.“