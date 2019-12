2. Floorball-Bundesliga Nord/West : Enttäuschte Baltic Storms nach 8:13 gegen Hannover Mustangs

Aufsteiger aus Hannover siegt in Gettorf und hält die Männer vom Nordostseekanal in der Tabelle auf Abstand.

von Stefan Gerken

16. Dezember 2019, 19:04 Uhr

Die Floorballer der Baltic Storms haben in der 2. Bundesliga Nord/West eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen die Hannover Mustangs gab es ein deutliches 8:13 (1:6, 3:3, 3:4).

Mit einem Sieg hätten die Storms zum Aufsteiger aus Niedersachsen nach Punkten aufschließen können. Dementsprechend motiviert gingen die Hausherren ins Spiel, nur um nach 30 Sekunden bereits die erste bittere Pille zu schlucken. Marc Keller traf zum 0:1, als sein Pass mehrfach abgefälscht den Weg ins Storms-Tor fand. Am Ende des ersten Drittels hieß dann sogar schon 1:6, was zumindest einer Vorentscheidung gleich kam.

Mit jeder Menge Wut im Bauch wollten die Förde-Jungs das Spiel im zweiten Drittel drehen. Die abgebrühten Hannoveraner konterten dieses Vorhaben jedoch direkt in der 25. Spielminute mit zwei weiteren Treffern zum 1:8. In der Folge vergaben die Gäste sogar noch einen Strafschuss, denn Fabian Mieloch gegen dem am Ende sechsfachen Torschützen Keller parierte. Immerhin ein kleines Erfolgserlebnis für die Hausherren, die das zweite Drittel am Ende mit 3:3 ausgeglichen gestalten konnten.

„Wir haben beim Stand von 4:9 vor dem letzten Drittel durchaus noch an die Wende geglaubt“, sagte Storms Vizekapitän Mieloch. Zumal Birger Dethlefsen nach gut zwei Minuten im letzten Durchgang auch noch das 5:9 gelang. Die Stimmung in der mit 100 Zuschauern wieder gut besuchten Halle kochte nun. Ein Comeback war gegen die Hannoveraner an diesem Tag aber nicht mehr möglich. Die Gäste blieben stets gefährlich und schafften es immer wieder zu Abschlüssen zu kommen. So gab es am Enden 13 Gegentore für die Baltic Storms, die in der Tabelle auf dem vorletzten Platz verharren.

„Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen und sind extrem enttäuscht das Kalender 2019 in der Liga so zu beenden. Außerhalb der Torräume haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, jedoch waren wir in unserem eigenen Slot viel zu passiv und konnten aus unserem guten Spiel nach vorne viel zu wenig gefährliche Torabschlüsse generieren“, sagte Mieloch.

Weihnachtspause haben die Storms aber noch nicht, denn am kommenden Sonntag müssen sie im Pokal einmal quer durch Deutschland reisen, um in Bamberg bei den Lumberjacks Rohrdorf anzutreten. Mieloch: „Mit einem Sieg und dem Einzug in die Runde der besten acht Teams in Deutschland könnten wir das Jahr dann zumindest noch versöhnlich abschließen.“ In der Liga haben die Storms bis zum 22. Februar Pause.