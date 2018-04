EMTV reicht ein Punkt zum Titel

von shz.de

28. April 2018, 06:00 Uhr

Eine Saison-Abschlussfeier, wie sie im Handball-Eckernförde einmalig ist, das schwebt dem Eckernförder MTV heute in der Wulfsteerthalle vor, in der ab 17 Uhr die Partie gegen Schlusslicht TSV Erfde steigt. Nach dem Erfolg letzte Woche über TSV Lindewitt, der zum Aufstieg in die Landesliga führte, benötigen die Eckernförder nur noch einen Punkt, um auch die Meisterschaft feiern zu können.

„Wir möchten unsere Fans in unsere Freude des größten Erfolgs mit einbinden und werden am Nachmittag neben Kaffee und Kuchen auch Getränke und Snacks sowie ein Torwandwerfen für die Kinder anbieten. Wir würden uns wünschen, dass zum Abschluss viele Fans den Weg in die Wulfsteerthalle fänden“, hofft EMTV-Trainer Heiner Petersen auf kräftige Unterstützung von der Tribüne für den einen Punkt zum Titel in der Handball-Kreisoberliga Nord+Nordsee.

„Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst, denn wir stehen vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte und den wollen wir uns nicht leichtfertig verderben“, so der EMTV-Coach, der bis auf Hein Köhler personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Das Hinspiel in der Stapelholmhalle konnte hoch mit 35:26 gewonnen werden. Allein Jost Andreas markierte in dieser Begegnung 13 Treffer.