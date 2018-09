Handball : EMTV ohne Sothmann und Levien nach Sylt

Die EMTV-Handballer spielen heute in Westerland.

von Torsten Peters

21. September 2018, 11:51 Uhr

Eckernförde | Die Handballer des Eckernförder MTV brechen heute nach Sylt auf. Die Mannschaft von Trainer Heiner Petersen werden dabei jedoch keinen Urlaub auf der beliebten Nordsee-Insel verbringen, sondern gastieren im Landesliga-Punktspiel ab 18.30 Uhr beim TSV Westerland. Während die Eckernförder mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind, haben die Westerländer zumindest ihre Auftaktpartie ungefährdet mit 33:27 gegen die HSG Kremperheide/Münsterdorf gewonnen. „Da Westerland viele neue Spieler bekommen hat, ist die Mannschaft schwer einzuschätzen“, sagt Petersen, der sich nur ungern an die deftige Packung dort vor zwei Jahren in der Kreisoberliga zurück erinnert. Die Eckernförder werden mit 14 Spielern, jedoch ohne Torben Sothman (krank) und Christian Levien (verletzt) anreisen.