Handball-Landesliga : EMTV liegt nur einmal im Rückstand – und verliert

Auch im zweiten Saisonspiel beim TSV Alt Duvenstedt gehen die Aufsteiger aus Eckernförde als Verlierer vom Feld.

von shz.de

17. September 2018, 11:08 Uhr

Mit einer unglücklichen und vor allem unnötigen Niederlage ist Aufsteiger Eckernförder MTV am 2. Spieltag der Handball-Landesliga Nord vom Altkreisderby beim TSV Alt Duvenstedt zurückgekehrt. In der umkämpften Partie übernahmen die Hausherren 16 Sekunden vor Spielschluss das erste Mal die Führung – das reichte, um mit 28:27 (14:15) als Sieger das Feld zu verlassen.

„Meine Nerven haben im Laufe der Begegnung einen Tiefpunkt erreicht. Umso glücklicher bin ich über die ersten Punkte, die für unser Ziel so wichtig sind. Nach zum Teil großen Rückständen hat meine Mannschaft Moral bewiesen und das Ding doch noch gedreht“, sagt TSV-Trainer Thomas Carstensen. „Wir haben diesmal Glück gehabt, denn Eckernförde hat uns mit seiner dezimierten Mannschaft das Leben sehr schwer gemacht. Wenn sie wieder alle Mann an Deck haben, wird ernsthaft mit ihnen zu rechnen sein.“

Für dieses Lob kann sich EMTV-Trainer Heiner Petersen nichts kaufen. Er kauerte niedergeschlagen auf der Trainerbank und verstand die Welt nicht mehr. „Man stelle sich mal vor, mit vier Spielern aus der A-Jugend, drei angeschlagenen Akteuren und ohne sechs etablierte Stammspieler hat der kleine Kader ein grandioses Spiel abgeliefert und war gegenüber dem Kiel-Spiel nicht wiederzuerkennen. Einen Punkt hätten wir zumindest verdient.“ Ihm fehlten mit Christian Levien und Torben Sothmann, den Rückraumschützen Marvin Kraack und Niklas Krohn sowie Kreisläufer Sebastian Glowalla und Torhüter Falko Mertens nahezu eine komplette Spielformation.

Dennoch führten die jungen Eckernförder nach sieben Minuten mit 5:0 und gingen mit einem 15:14 in die Pause. In der 25. Minute verloren sie noch Fabian Huth durch Disqualifikation. Er hatte seinem Gegenspieler in den Wurfarm gegriffen.

Nach dem Wiederanpfiff dominierte zunächst erneut der EMTV, der sogar eine Sechs-Tore-Führung zum 23:17 (46.) erzielte. Doch die Gastgeber spielten fortan entschlossener. So schmolz der Eckernförder Vorsprung vor 150 mitgehenden Zuschauern Schritt für Schritt zusammen und es wurde eine nervenaufreibende Schlussphase. Nach dem Eckernförder 27:26 handelte sich Jost Andreas eine folgenschwere Zeitstrafe (58.) ein. In Unterzahl mussten die Gäste zusehen, wie Frank Maukel (59.) zum 27:27 traf und 16 Sekunden vor Ende Johannes Wommelsdorf mit dem 28:27 für die erste Führung der Platzherren sorgte. Das war gleichzeitig die Entscheidung. „Trotz der unglücklichen Niederlage, die grandiose Leistung meiner Mannschaft macht Hoffnung für den Rest der Saison“, sagt Petersen.



Eckernförder MTV: C. Heldt, Wischer – Riesen (2), Böttcher, M. Heldt (6), Skripczynski (1), Kroniger (2/1), F. Huth (2) Sievers (4), Reimer (3), Andreas (5/1), Schäffler (2).