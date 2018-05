EMTV kann das Zünglein an der Waage sein

von shz.de

04. Mai 2018, 06:00 Uhr

Unglaubliche Spannung herrscht vor dem letzten Spieltag der Handball-Kreisoberliga Nord+Nordsee in Sachen Aufstieg. Mit dem Eckernförder MTV steht der Meister und erste Aufsteiger fest, wer aber wird ihn in die Landesliga begleiten? Vier Mannschaften bewerben sich um den zweiten Tabellenplatz. Der Eckernförder MTV ist am Sonnabend ab 16 Uhr bei einem dieser Aufstiegs-Kandidaten zu Gast. Der Tabellendritte TSV Glücksburg 09 muss unbedingt gewinnen, will er die letzte Chance, in die Landesliga zurückzukehren, nutzen.

Leicht wird es der EMTV den Glücksburgern nicht machen, da die Eckernförder als frisch gebackener Meister ganz befreit aufspielen können. „Wir werden auch dieses Spiel nicht so einfach wegschenken. Es wird schwer genug, denn die Glücksburger müssen nicht nur gewinnen, sie haben vom 24:26 aus dem Hinspiel auch noch etwas gegen uns gut zu machen“, will der EMTV-Trainer die so erfolgreiche Saison nicht mit einer Niederlage beenden. Allerdings muss er in dieser Begegnung auf Spielmacher Christian Levien und Rückraum-Torjäger Fabian Huth (beide verletzt) verzichten und hinter dem Einsatz von Marvin Kraack (verletzt) steht noch ein Fragezeichen. Dafür steht Abwehrrecke Hein Köhler wieder zur Verfügung, jedoch zum letzten Mal, denn er wird Eckernförde aus beruflichen Gründen verlassen.