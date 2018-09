Handball-Landesliga : EMTV holt ersten Punkt – Dienstag Pokalabend

Auf Sylt beim TSV Westerland erbeuten die Eckernförder mit dem 24:24 den ersten Saisonpunkt. Am Dienstagabend erwartet der EMTV im Pokalspiel Mönkeberg-Schönkirchen.

von Torsten Peters

24. September 2018, 11:48 Uhr

Eckernförde | Aufsteiger Eckernförder MTV bleibt auch nach seinem Gastspiel beim TSV Westerland in der Handball-Landesliga Nord weiter ohne Sieg. „Das 24:24 in einem Auswärtsspiel ist dennoch ein Ergebnis, mit dem wir leben können“, sagt der Eckernförder Trainer Heiner Petersen. „Es hätte aber nicht nur unser erster Punkt herausspringen können, wenn wir über 60 Minuten unsere Konzentration auf das Spiel hätten halten können.“

Dies gelang der Mannschaft aus dem Ostseebad jedoch nicht. In den ersten sechs Minuten bekamen die rund 150 Zuschauer eine völlig ausgeglichene Begegnung zu sehen, ehe sich die Eckernförder mit drei Toren in Folge ein wenig absetzten. Auch in der Folge konnten die Gäste ihre Führung zunächst verteidigen, ehe Nico Matzhöfer wenige Sekunden vor der Pause der 13:13-Ausgleich für die Sylter gelang.

Nach dem Seitenwechsel ging das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Mannschaften weiter. Kein Team konnte sich mit mehr als zwei Toren von seinem Gegner lösen. In den vier Schlussminuten hatten dann sowohl die Westerländer als auch die Eckernförder nicht die nötige Abgeklärtheit, um die Partie mit dem siegbringenden Treffer zu entscheiden. Zusätzlich musste der EMTV nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Marvin Kraack die letzten 120 Sekunden in Unterzahl überstehen, was die Insulaner nicht zu ihren Gunsten nutzen konnten. „Es war ein Teilerfolg, der für die nächsten Punktspiele hoffen lässt. Irgendwann wird auch bei uns der Knoten platzen“, ist sich Petersen sicher.

Im Landespokal läuft es dagegen für die Eckernförder deutlich besser. Nachdem das Petersen-Team bereits SH-Ligist TSV Altenholz II aus dem Wettbewerb befördert hat, trifft der EMTV am Dienstagabend in der Wulfsteerthalle, ab 20.30 Uhr, in der 2. Hauptrunde auf den Oberliga-Absteiger und jetzigen SH-Ligisten HSG Mönkeberg-Schönkirchen. „Für uns ist das ein unbekannter Gegner“, sagt Petersen. „Schauen wir mal, was wir bewirken können. Leicht wird es sicherlich nicht.“ Außer Torben Sothmann, Christian Levien, Stefan Fleischmann und Jost Andreas werden alle Spieler an Bord sein.