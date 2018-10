Handball-Landesliga : EMTV hofft auf den ersten Saisonsieg

Im Kellerduell beim ebenfalls noch sieglosen Wellingdorfe TV wollen die EMTV-Handballer ihren ersten Sieg einfahren.

von kt

18. Oktober 2018, 12:04 Uhr

Eckernförde | Vier Niederlagen und ein Unentschieden ist die Bilanz des Aufsteigers Eckernförder MTV in der Handball-Landesliga Nord. Nur eine Mannschaft steht mit fünf verlorenen Spielen noch schlechter da, nämlich der bevorstehende Gegner, Wellingdorfer TV. Am Sonnabend steigt ab 19 Uhr das direkte Kellerduell in der Kieler Coventry-Halle.

„Es ist erneut eine schwierige Aufgabe, aber wir werden alles Sportliche daran setzen, die ersten zwei Punkte einzufahren“, hofft EMTV-Trainer Heiner Petersen nach dem bisher unglücklichen Saisonverlauf in dieser Partie auf das Glück des Tüchtigen. Er ist sich sicher, dass auch die WTV-Akteure unter Trainer Marcel Röhling das Handballspielen nicht verlernt haben, immerhin schlossen sie die Vorsaison als Sechster ab. Auch wenn der EMTV-Coach ohne die Verletzten Marvin Kraack, Christian Levien, Stephan Fleischmann und Dennis Kroniger auskommen muss, steht ihm ein schlagkräftiger Kader zur Verfügung.