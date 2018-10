Elisa Mevius zum U15-Nationalteam

von Torsten Peters

17. Oktober 2018, 11:53 Uhr

Der BBC Rendsburg ist weiter auf dem Weg, dem deutschen Basketball-Bund Nachwuchskräfte für die Jugend-Nationalmannschaften zu „liefern“. Nachdem Vincent Dubbeldam, der zu Alba Berlin gewechselt ist, den Sprung in die U15-Nationalmannschaft geschafft hat, ist Elisa Mevius auf dem besten Wege ihm zu folgen. Sie wurde von Bundestrainer Stefan Mienak als Ersatzspielerin für die U15-Nationalmannschaft für ein Turnier vom 14. bis 16. Dezember in Bourges (Frankreich) nominiert. Grund sind ihre Leistungen beim Bundesjugendlager in Heidelberg. Mit dem Team Nord, einer Auswahl aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein waren SG Südwest, Niedersachsen/Bremen, Berlin/Brandenburg, eine Mitteldeutsche Auswahl, Hessen und Nordrhein-Westfalen die Gegner. Am Ende wurde das Team Nord Achter. Dass Elisa Mevius dennoch an die Tür der U15-Nationalmannschaft klopft, ist bemerkenswert. „Bei dem Turnier wird mit hoher Intensität gespielt. In Heidelberg war einfach alles anders, als ich es bei den Spielen in Schleswig-Holstein gewohnt bin. Da wird viel intensiver verteidigt und wesentlich schneller gespielt. Abschalten ist da nicht drin“, beschreibt die 14-jährige Aufbauspielerin ihre Erfahrung. Sie habe viel von den gegnerischen Aufbauspielerinnen gelernt, weil sie bei ihrem Ballvortrag ständig unter Druck gesetzt wurde. Aufgefallen ist die Gymnasiastin durch eine gute Trefferquote, Spielverständnis und als gute Anspielerin. Die nächsten Sichtungen stehen im Dezember und Frühjahr 2019 an. Da geht es um die begehrten Tickets für die U16 EM (Jahrgang 2003) und den North-Sea Cup (Jg. 2004).