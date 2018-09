Fussball : Elfmeter rettet dem ESV einen Punkt

In der Fußball-Landesliga Schleswig entführte der Eckernförder SV einen Punkt aus Brunsbüttel.

von Stefan Gerken

30. September 2018, 10:49 Uhr

Eckernförde | Der Eckernförder SV wartet seit dem Erfolg im Derby gegen den Gettorfer SC auf den vierten Saisonsieg. Drei Partien in Folge blieb die Elf von Trainer Maik Haberlag nun sieglos. Auch beim BSC Brunsbüttel reichte es beim 1:1 (0:0) nicht zu drei Punkten. Die waren vom Spielverlauf her aber durchaus möglich, allerdings konnte sich der ESV am Ende freuen, überhaupt einen Punkt eingefahren zu haben, denn Jan-Ole Jürgensen traf erst fünf Minuten vor Spielende per Strafstoß zum Ausgleich.

Nur noch wenige Minuten trennten den BSC Brunsbüttel vom erhofften Sieg nach zuletzt fünf erfolglosen Auftritten. Dann aber spielte sich vor Keeper Merlic Suhn nach einem nur halb geglückten Klärungsversuch Paul Butzeks eine sehr unübersichtliche Situation ab, die Schiedsrichter Florian Lesiak am Ende mit einem Pfiff quittierte. Den fälligen Strafstoß verwandelte der eingewechselte Jan-Ole Jürgensen zum leistungsgerechten 1:1-Endstand. Kurz darauf traf Brunsbüttels Marvin Ehlert noch den Pfosten. „Gut, dass wir da nicht noch verloren haben, denn insgesamt war es ein ganz guter Auftritt von uns“, sagt ESV-Coach Maik Haberlag. Auf der anderen Seite war für die Gäste aus der Ostseestadt sogar mehr drin, denn Marc Medler hatte einmal Pech mit einem Pfostentreffer und auch Lukas Witte traf das Aluminium der Brunsbütteler Torlatte. „Leider haben wir nach unserem 1:1 ein bisschen ‚wilde Sau‘ gespielt, anstelle ruhig weiter zu machen“, so Haberlag, der aber eine starke Defensivleistung seiner Schützlinge sah, die vor allem im ersten Durchgang keine BSC-Chance zuließen.

BSC-Trainer Axel Rohwedder fand später wenig ermutigende Worte für den Auftritt seiner Elf: „Wir haben die gesamten 90 Minuten nicht ins Spiel gefunden. Träge im Kopf war es aus unserer Sicht kein guter Fußball-Nachmittag.“ Bis auf eine 20-minütige gute Phase in der zweiten Halbzeit schafften es seine Schleusenstädter nicht, Tempo in die Aktionen zu bringen und Torgefahr zu entwickeln. So war das 1:1 am Ende kein unverdientes Ergebnis.



BSC Brunsbüttel: Suhn – Möller (66. Schmidt), Tiedje (46. Fischer), Jebens, Klaassen, Drzimkowski, Calvin Ehlert, Wolter, Butzek, Niebuhr, Marvin Ehlert.

Eckernförder SV: Weynell – Medler, Knittel, Zülsdorff (77. Behrens), Mohr – Engelbrecht (61. Jürgensen) – Altendorf, Horstmann (66. Witte), Nommels, Stöterau – Apitz.

SR: Lisiak (SV Friedrichsort).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Jebens (65., FE), 1:1 Jürgensen (85., FE).