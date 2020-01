Volleyball-Landesliga : Eckernförderinnen müssen beim Schlusslicht Kieler TV VI Fehler provozieren

Die Mannschaft von Trainer Hardy Maaß sollte beim Tabellenletzten in Normalform einen Sieg einfahren.

Avatar_shz von shz.de

10. Januar 2020, 13:15 Uhr

Zum Jahresauftakt müssen die Volleyballerinnen des Eckernförder MTV in der Landesliga am Sonnabend bei der sechsten Mannschaft des Kieler TV antreten. Gegen das Tabellenschlusslicht sind die Eckernförderinnen favorisiert, „wir müssen jedoch abwarten, wie gut wir aus der vierwöchigen Wettkampfpause kommen“, sagt EMTV-Trainer Hardy Maaß.

Das Hinspiel gewannen die Eckernförderinnen relativ souverän mit 3:1 Sätzen, da die Kielerinnen nicht konstant auf gutem Niveau agieren konnten und eine große Anzahl an Eigenfehlern produzierten. „Um diese Fehler der Kieler Mannschaft auch am Sonnabend zu provozieren, müssen wir von Anfang an konzentriert und entschlossen auftreten“, fordert Maaß von seinem Team.

Fehlen werden dabei die zuletzt sehr gut aufgelegten Stefanie Merkelbach und Sarah Pjano. Falls keine weiteren Ausfälle zu beklagen sind, sollte das Punktekonto aufgefüllt werden können. Das Spiel beginnt um etwa 17 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Elmschenhagen.

EMTV: Bartels, Castagne, Groß, Jäkel, F. Köhn, Leckband, Mau, Rothenburger, Schloßer, Viebrock, Wittmüss.