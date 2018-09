Volleyball-Verbandsliga : Eckernförder Volleyballerinnen feiern 3:1-Auswärtserfolg beim Kieler TV

Nach der Auftaktniederlage in Flensburg mit nur sechs Spielerinnen kommen die EMTV-Damen einen Tag später zum ersten Saisonsieg beim Kieler TV IV.

19. September 2018, 16:46 Uhr

Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Volleyballerinnen des Eckernförder MTV in die Spielzeit der Verbandsliga gestartet. „Damit können wir durchaus zufrieden sein“, sagt EMTV-Trainer „Hardy“ Maaß. Nach einem etwas enttäuschenden Auftritt bei der 0:3 (15:25, 19:25, 18:25)-Niederlage in Flensburg, präsentierten sich die Eckernförderinnen tags darauf in der Landeshauptstadt in guter Form und besiegten den Kieler TV IV mit 3:1 (26:24, 23:25, 25:15, 25:22).



Flensburg/Adelby – Eckernförder MTV 3:0

Mit nur sechs Spielerinnen trat der EMTV in Flensburg an und hatte keine gelernte Zuspielerin dabei, sodass Stefanie Merkelbach diese Aufgabe übernehmen musste. Da aber die Gastgeberinnen deutlich schwächer agierten, als erwartet, blieb der erste Satz zunächst ausgeglichen. Diverse Fehler sorgten nach einer anfänglichen Führung noch für den deutlichen Satzverlust. „Auch in den folgenden beiden Durchgängen hatten wir erwartungsgemäß viele Abstimmungsprobleme“, sagt Maaß, der aber zumindest immer mal wieder auch das vorhandene Potenzial seiner dezimierten Mannschaft aufblitzen sah.



Kieler TV IV – Eckernförder MTV 1:3

Einen Tag nach der deutlichen Niederlage in Flensburg reisten dann immerhin zehn Eckernförderinnen zum KTV, um im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg zu feiern. Vor allem das Mitwirken von Jennifer Masuch auf der Zuspielposition brachte Optimismus ins Team. Der ausgeglichene erste Satz wurde durch starke Aufschläge von Stefanie Merkelbach zu Gunsten des EMTV entschieden. Der zweite Durchgang verlief ähnlich umkämpft, ging aber knapp an die Gastgeberinnen. „Wir haben auf allen Positionen gut agiert“, lobt Maaß. Und das sollte sich auszahlen. Satz drei ging durch zwei Aufschlagserien von Masuch und Anja Braun an die Eckernförderinnen, der auch von der guten Abwehrarbeit von Dörte Wittmüss profitierten. Im vierten Satz sah es beim 15:21 nicht gut aus für den EMTV, doch ein 10:2-Endspurt besorgte den Matchgewinn. „Wir haben uns für unsere gute Leistung belohnt“, ist Maaß froh über den Sieg.

EMTV: Braun, Carstensen, Grewe, Jäkel, Krüger, Masuch, Mau, Merkelbach, Tebben, Wittmüss.