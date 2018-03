Gerätturnen : Eckernförder überraschen mit Vize-Landesmeistertitel

Nachwuchs des EMTV belohnt sich für couragierte Trainingsleistungen.

von Stefan Gerken

22. März 2018, 06:00 Uhr

Norderstedt | Nicht Letzter werden, war vor den Landesmeisterschaften der Gerätturner das Ziel der Eckernförder Mannschaft. Doch die sechs EMTV-Talente überraschten alle, samt Trainer Marco Sawall und holten sich nach durchweg starken Leistungen den Vize-Titel. „Damit war nicht zu rechnen gewesen. Wir haben uns in allen Disziplinen in den vergangen Monaten deutlich steigern können“, sagt Sawall.

In insgesamt sechs Disziplinen gingen die Eckernförder in der Altersklasse der acht- bis elfjährigen an den Start. Dazu gehören Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Pro Gerät gingen aus allen Mannschaften jeweils vier Turner an den Start. Die besten drei wurden gewertet. Etwas sorgenvoll durften die Darbietungen am Boden und Sprung betrachtet werden. Diese beiden Disziplinen waren in der Vergangenheit die Schwäche der EMTV-Turner. Jedoch machte sich der große Trainingsfleiß der Talente bezahlt. „Wir haben da viel aufholen können“, sagt Sawall. Am Ende kam an beiden Geräten Platz vier heraus, was durchaus als Erfolg gewertet werden darf. Ebenfalls einen vierten Platz gab es an den Ringen. Rang zwei stand bei den Ergebnissen am Reck zu Buche und am Pauschenpferd und Barren belegten die Eckernförder sogar den ersten Platz. Mit der Gesamtpunktzahl von 246,80 wurde der EMTV so hinter Fortuna Glückstadt (249,70) Vize-Landesmeister und verwies den PSV Eutin (243,80) auf den Bronzerang.

Doch wie ist dieser Leistungsschub zu erklären? Sawall sieht mehrere Gründe. „Sie haben sehr sauber geturnt. Das liegt vor allem an ihren großen Trainingseifer, aber genauso auch am vorhandenen Talent.“ Wenn das Training nach zweieinhalb Stunden vorbei ist und die Geräte abgebaut werden sollen, kommt es nicht selten vor, dass die Mitglieder der Trainingsgruppe empört protestieren. „Uns zeichnet die mannschaftliche Geschlossenheit aus. Sowohl bei der Leistungsdichte, als auch im Umgang miteinander“, sagt Sawall. Anfeuern oder abklatschen nach einer Übung ist bei den Eckernförder Talenten normal – bei vielen anderen Altersgenossen ist das keineswegs schon der Fall.

Wie stark die Leistung der sechs EMTV-Gerätturner einzuschätzen ist, zeigt, dass sie mit ihrer erreichten Punktzahl sogar bei den 12- bis 17-Jährigen den zweiten Platz belegt hätten. Eine überraschend starke Leistung, die Sawall positiv in die Zukunft blicken lässt.