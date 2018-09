Boxen : Eckernförder Titelsammler

Bei den Landesmeisterschaften wird der BC 78 Eckernförde erfolgreichster Verein.

von Stefan Gerken

25. September 2018, 14:47 Uhr

Der BC 78 Eckernförde hat bei den Landesmeisterschaften im Boxen fleißig Titel gesammelt. Die Mannschaft der beiden Trainer Hartmut Jessen und Iwan Moor wurde zur erfolgreichsten der Titelkämpfe in Schleswig und darf sich auch für die Norddeutschen Meisterschaften in Itzehoe Ende November einiges ausrechnen.

Für Achraf Godje fand sich kein Gegner. So wurde er nach dem obligatorischen Wiegen, welches auch erfolgen muss, wenn es nicht zu einem Kampf kommt, zum Landesbesten gekührt. Sein Teamkollege Johann Lassen, der auf eine enorm positive Entwicklung in den vergangenen Monaten zurückblicken kann, bekam mit Olexandr Chupil einen Hamburger Gegner vor die Fäuste. Auch Lassen stand somit bereits vor dem Kampf als Landesbester Schleswig-Holsteins fest. Im Einlagekampf im Halbschwergewicht zeigte Lassen dann eine sehr engagierte Leistung, bekam aber in der zweiten Runde einen unglücklichen Treffer auf die Nase, die zu einer starken Blutung führte. Trainer Hartmut Jessen versuchte alles, um diese zu stoppen, doch so richtig gelang dies nicht. „Johann hatte da echt viel Pech. Das hat ihn natürlich behindert. Dennoch hat er sich noch mal wieder gesteigert“, so Jessen nach der 1:2-Niederlage nach Punkten gegen den erfahrenen Kickboxer aus Hamburg. „Wenn Johann so weiter macht, traue ich ihm auch bei den Norddeutschen eine Überraschung zu“, lobt Jessen.



Akgümus behält beim Debüt die Nerven





In der C-Klasse für Neueinsteiger machte Superschwergewichtler Umut Akgümus seinen ersten offiziellen Kampf. Sein Gegner Leon Derguti (TuS Gaarden) hatte vorher alle seine sechs Kämpfe gewonnen, doch im Ring sah man davon nichts. Der Eckernförder boxte klug und konterte seinen Gegner immer wieder erfolgreich aus, sodass es am Ende einen klaren 3:0-Sieg für Akgümus gab, der vom Ruhe ausstrahlenden Iwan Moor in der Ecke betreut wurde. „Umut hat in seinem ersten Kampf die Nerven behalten“, lobt Jessen, der sein Superschwergewicht aber wohl nicht zur Norddeutschen schickt. Dort könnte der Neueinsteiger auf gestandene Bundesliga-Boxer aus Mecklenburg treffen. Krankheitsbedingt bei der Landesmeisterschaft nicht dabei waren Mallik Godje und Glory Mayasi. Jessen rechnet aber fest damit, dass beide eine Einladung für die Norddeutschen Titelkämpfe erhalten werden.